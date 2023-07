Disparos de arma de fogo no Conjunto Habitacional

CARATINGA – No final da noite dessa quinta-feira (20), a Polícia Militar recebeu informações de disparos de arma de fogo em via pública, no final do Conjunto Habitacional, na rua B, próximo ao Eucaliptal.

Uma testemunha contou que estava em sua residência, momento em que ouviu cerca de seis disparos e, ao sair em sua porta, viu uma motocicleta tipo Honda CG de cor escura, com um “bauzinho” na garupa, descendo a rua, sentido ao bairro, e que o piloto apanhou uma mulher de short curto, baixa estatura e cabelo preto, com uma mochila nas costas, que descia a pé, na mesma direção que a moto. Ainda segundo a testemunha, o condutor da motocicleta se dirigiu a moça e disse: “Sobe aí, vamos embora, vai dar nada não! Sobe aí!”.

Durante as buscas pelo local, um militar achou um estojo de munição, em meio ao mato, o qual foi possível ver se tratar de calibre 40. Em seguida os militares encontraram mais cinco estojos do mesmo calibre.

Devido ao fato do local ter sido todo pisoteado, tanto por testemunhas, quanto pelos militares durante a busca pelos projéteis, não foi feito o acionamento da perícia, “todavia, os militares se precaveram e não tocaram nos estojos, os quais foram recolhidos com luvas e acondicionados em sacos próprios para evidências criminais, a fim de serem apresentados à autoridade policial”, informou a PM.

Foram feitas diligências para tentar definir a rota de fuga da motocicleta, mas não foi possível definir, no local não há câmeras de segurança. Até o final dessa edição, nenhum suspeito tinha sido detido.