Discussão resulta em morte na zona rural de Inhapim

INHAPIM – Um discussão resultou na morte de Evaldo Honorato da Silva, 35 anos. Uma pessoa também ficou ferida. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (7) em um estabelecimento localizado na rua José Albino, Santo Antônio do Alegre, em Inhapim.

A Polícia Militar recebeu ligação via 190 relatando os fatos. Foi informado que houve um discussão e que um jovem, 24 anos, saiu do estabelecimento e buscou uma arma de fogo. Ele voltou e efetuou disparos contra Evaldo. Um adolescente, 17, também foi atingido. As vítimas foram socorridas e levados para o hospital de Inhapim, porém Evaldo não resistiu aos ferimentos.

O autor fugiu e não tinha sido detido até o final dessa edição.