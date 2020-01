Discussão quase termina em morte no distrito de Dom Lara

CARATINGA – José Carlos de Moura Marciano, 42 anos, sofreu tentativa de homicídio. O crime aconteceu na noite do último sábado (4) na praça José Cardoso de Paiva, no distrito de Dom Lara, zona rural de Caratinga. A polícia já tem o nome do suspeito.

No local, testemunhas contaram que o autor chamou a vítima para fora de um bar onde tiveram uma discutição. Em seguida ouviu-se o estampido, e autor foi visto fugindo, enquanto a vítima pedia socorro.

Informações deram conta ainda de que autor e a vítima teriam entrado para separar uma briga, contudo, acabaram se desentendendo. Foi realizado rastreamento, mas o autor não tinha sido localizado até o final dessa edição.