Discussão por relógio quase termina em morte

SANTA RITA DE MINAS- O crime ocorreu na noite dessa quinta-feira (15), por volta das 21h, no córrego Brejaúba, zona rural de Santa Rita de Minas.

Autor e vítima, ambos de 30 anos, estavam em um bar, onde bebiam e jogavam sinuca juntos. Um atrito verbal surgiu quando a vítima quebrou o relógio do autor, aparentemente de forma não intencional, momento em que entraram em luta corporal.

Após serem separados por terceiros, o autor deixou o local, retornou cerca de 20 minutos depois com uma arma de fogo em mãos.

O autor disparou quatro vezes em direção a vítima, resultando em um tiro que atingiu sua perna esquerda.

Após os disparos o autor fugiu tomando rumo desconhecido até o encerramento do registro.

A vítima foi socorrida pelo irmão para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde permanece internado sem risco de morte. As equipes permanecem em diligências.