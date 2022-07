Discussão por dívida quase termina em morte

RAUL SOARES – Um homem, 47 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo, sendo um de raspão na cabeça e outro no lado esquerdo do abdômen. O crime foi registrado nesse último sábado (9), no distrito de Bicuíba, zona rural de Raul Soares.

Os militares fizeram contato com uma testemunha, que é pai da vítima, e ela contou que recebeu uma ligação dizendo que seu filho havia sido baleado por um idoso, 71 anos.

Após levantamentos a polícia descobriu que a motivação do fato foi por uma dívida que a vítima teria com o autor. A vítima contou que estava em um bar, quando o autor chegou em uma motocicleta CG Titan de cor vermelha, e começaram uma discussão por uma dívida entre eles.

Ainda de acordo com a vítima, em certo momento, o autor, já com arma em punho, efetuou disparos de arma de fogo contra sua pessoa, depois pegou a motocicleta e saiu do local.

A vítima disse também que já havia repassado o dinheiro para o filho de autor, por isso considerou a dívida quitada, entretanto, acha que o dinheiro não deve ter sido repassado para o autor.

A vítima precisou passar por cirurgia. A Polícia Militar fez rastreamento, mas o autor não tinha sido detido localizado até o final dessa edição.