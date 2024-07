Discussão em bar termina em morte em Imbé de Minas

Por volta das 22h30 dessa última sexta-feira(26), militares de Imbé de Minas receberam informações sobre uma ocorrência de um homem que foi alvejado por disparos de arma de fogo em um sítio, no Córrego dos Frias, zona rural de Imbé de Minas, e que ele se encontrava gravemente ferido.

Os militares deslocaram-se até o local, onde encontraram a vítima sem sinais vitais, com lesões aparentes de projéteis de arma de fogo.

Foi apurado pelos militares que a vítima estava no bar denominado “Zero Grau” consumindo bebida alcoólica com o autor, de 40 anos, e que após eles consumirem bebidas alcoólicas, eles se desentenderam.

Passadas cerca de duas horas após autor e vítima saírem do bar, o autor parou o carro em que conduzia de forma repentina, nas proximidades da casa onde a vitima estava, onde ele desceu do veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, que caiu ao solo, evoluindo em óbito.

As informações apuradas dão conta que a motivação seria em virtude de uma discussão ocorrida no bar, durante o consumo de bebidas.

Por volta das 4h o veículo usado pelo autor foi localizado abandonado, na rodovia de acesso a Imbém de Minas, próximo ao Clube Lagoa Azul.

A PM continua em diligências para localizar e prender o autor do crime.