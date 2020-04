Discussão em bar quase termina em morte

INHAPIM – Edivaldo Roberto Souza, 39 anos, por pouco não foi assassinado depois de um desentendimento em um bar. O crime aconteceu no final da noite da última terça-feira (21), no Córrego Taquaral, zona rural de Inhapim.

Edivaldo Roberto Souza, 39 anos, deu entrada no hospital São Sebastião de Inhapim com uma lesão no pescoço e outra na cabeça, causadas por golpes de foice. Em razão das lesões, a vítima foi encaminhada para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Segundo relato de uma testemunha, suspeito da tentativa de homicídio seria Marcelo Antônio da Silva Fernandes, 57, conhecido como “Marcelo Borracheiro” também morador do Córrego Taquaral.

José Weliton Rocha, 36, contou à polícia que estava com o suspeito e vítima, no “bar do Zé” fazendo uso de bebida alcoólica, quando Edvaldo e Marcelo se desentenderam, tendo o suspeito desferido dois golpes com uma foice contra a vítima.

Após o fato, o suspeito teria obrigado José Weliton a fugir do local com ele de carro.

Durante diligências, José Weliton foi localizado em sua residência, porém Marcelo não estava com ele.

José disse que deixou Marcelo na praça Argentino Soares em Inhapim, tendo ele tomado rumo ignorado. Assim que ele deixou o suspeito na praça, retornou até o local e dispensou um facão e a foice utilizada no crime de propriedade do autor Marcelo.

José Weliton acabou sendo preso por possuir em casa um revólver calibre 38, sem registro. O suspeito Marcelo não tinha sido detido até o final dessa edição.