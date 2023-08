Dirigente espanhol vai pedir demissão por beijo forçado em jogadora, diz jornal

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, vai apresentar sua demissão ao cargo por conta do beijo forçado que ele deu na jogadora da seleção da Espanha Jenni Hermoso, afirmou nesta quinta-feira (24) o jornal “El País”.

O gesto, que ocorreu na cerimônia de entrega de medalhas após a vitória da Espanha na Copa do Mundo feminina, recebeu uma chuva de críticas e fez com que Rubiales virasse alvo de processos na Fifa e no Conselho Superior de Esportes da Espanha.

Segundo uma reportagem do “El País”, após dias de resistência Rubiales comunicou à sua equipe que pedirá demissão na sexta-feira (25), durante uma assembleia de emergência que o Conselho Superior de Esportes convocou para tratar da crise.

Ainda de acordo com o jornal, fontes relataram que Rubiales vinha tentando de todas as maneiras permanecer no cargo – ele inclusive pediu a Jenni Hermoso que gravasse um vídeo com ele respaldando a versão de que o beijo foi apenas um carinho entre amigos e argumentou que essa seria a única forma de manter seu emprego, segundo uma reportagem do site “Relevo”. Hermoso negou o pedido.

Mas a decisão da Fifa desta quinta-feira (24) de abrir um processo disciplinar contra Rubiales fez com que o dirigente percebesse que ele não tinha mais saída, ainda de acordo com o “El País”.

Fonte: G1