Diretoria volta a se reunir para programar a distribuição de folder institucional

BOM JESUS DO GALHO – Membros da diretoria da Associação Mães de Mãos Dadas (AMMD) voltaram a se reunir nesta semana para dar sequência a ações de comunicação desenvolvidas com o propósito de fortalecer a organização.

Durante o encontro, o grupo traçou estratégias para a distribuição de 3.500 folders institucionais, uma ação que tem como público-alvo profissionais de saúde AMMD, escolas, igrejas e outras instituições que possam se tornar parceiras da AMMD.

Nos folders, constam informações sobre a AMMD, desde a sua criação, depoimentos de mães participantes da instituição e de psicólogos e médicos que prestam assistência voluntária à Associação.

“Vamos alcançar mais pessoas com esse material e conquistar mais parceiros”, comenta a presidente da AMMD, Maria de Lourdes Santos de Oliveira, que criou a Associação em parceria com outras mães no município de Caratinga.

Glaciane Batista Costa de Leles, que responde pelo núcleo da AMMD de Bom Jesus do Galho, reafirma a importância do folder. “Creio que vamos conseguir novos colaboradores para o nosso grupo e adesão de mais famílias ao movimento”. Glaciele Souza, outra mãe e colaboradora da Associação, reafirma a importância do trabalho. “Precisamos ser notados para sermos lembrados. Nossas necessidades também precisam ser conhecidas. Assim vamos ficando mais fortes e ajudando a mais pessoas a se fortalecerem também por causas nobres, proporcionar bem-estar aos filhos, às mães, às famílias que precisam de apoio”.

Fabiano Comissário Pinto destaca que o conteúdo apresentado no folder vai ampliar a capacidade da Associação de ofertar mais serviços às famílias já assistidas e outras que devem aderir ao movimento a partir das novas atividades de comunicação da AMMD. “A partir do momento que as pessoas passam a conhecer a organização, certamente, se sensibilizam e passar a olhar pro nosso grupo com mais carinho”.

FILANTROPIA

A Associação Mães de Mãos Dadas – AMMD é uma organização da sociedade civil e filantrópica, sem fins lucrativos, formada por uma rede voluntária de apoio às mães e aos seus filhos com deficiências (deficiência física, visual, intelectual, mental, auditiva, motora, psicossocial, deficiências múltiplas e etc.), agenesia de membros, autismo e doenças raras.

A Associação trabalha a fim de garantir o acesso do grupo a serviços multidisciplinares, como de assistência social, nutricional, fisioterapêutico, psicológico, assessoria e consultoria jurídica, assistência social, oficinas terapêuticas, atendimento médico (clínica geral) e especialidades, como Neurologista, Gastroenterologista, Reumatologista, Neuropediatria, Pediatria, Mastologia, Ginecologia e outros indicados para o paciente e sua família. Os atendimentos são ofertados gratuitamente por profissionais parceiros da organização.

A rede contempla pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidades ou risco social, sem discriminação de raça, cor, credo, sexo, nacionalidade e independente de qual deficiência apresentada ou grau específico.

Em Bom Jesus do Galho, a AMMD atente cerca de 30 mães, entre moradoras da sede e da zona rural.

FOL

O projeto Fortalecimento das Organizações Locais (FOL) é uma iniciativa da Fundação Renova, realizada em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds).

Em Bom Jesus do Galho, a ação está sendo desenvolvida pela jornalista Goretti Nunes, proponente e produtora do projeto selecionado por meio de Edital. Os registros fotográficos são de Eduardo Galetto (Cidade Nuvem); assessoria de comunicação da jornalista Isadora Zeferino. A publicitária Mayara Fernandes assina o design.

SERVIÇO

Mães podem ajudar a AMMD associando-se à instituição; profissionais da saúde e assistentes sociais, participando da rede de voluntários da Associação; as famílias de pessoas com deficiência, recorrendo à Associação para que sejam orientadas sobre como procederem a fim de se juntar ao grupo e ter acesso aos serviços prestados pela instituição.

Contato da AMMD: 33 9 9906.5249 (WhatsApp)