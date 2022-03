Diretoria e Conselho Subseccional da OAB Caratinga tomam posse

CARATINGA – A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Caratinga, realizou na noite da última sexta-feira (4), no salão Palácio de Cristal do Esporte Clube Caratinga, a solenidade de posse da diretoria e do conselho subseccional eleitos para o triênio 2022/2024.

Em uma cerimônia marcada pela emoção, homenagens e agradecimentos, tomaram posse, o presidente Samuel André Carlos Franco, o vice-presidente Adyr de Oliveira Junior, a secretária-geral Daniele Ferreira de Faria, o secretário-geral adjunto Sávio Soares Rodrigues, a tesoureira Adelaide de Paula Reis Lievore, e os conselheiros Márcio Xavier Coelho, Luciene Silva Cirilo, Maristela Aparecida Silva, Raymanda Cristina César Hudson, e Robson Alves da Silveira.

O evento contou com as presenças dos juízes de direito da comarca de Caratinga, Max Wild de Souza (diretor do Foro e da Unidade Jurisdicional do Juizado Especial) e Cleiton Luiz Chiodi (3ª Vara Criminal de do Tribunal do Júri), do secretário de Desenvolvimento e Turismo de Caratinga, Humphrey Lima de Oliveira, representando o prefeito municipal, Welington Moreira de Oliveira, do comandante do 62° Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel André Pedrosa do Rosário, do ex-prefeito de Caratinga, Ernani Campos Porto, além de um grande número de advogados, amigos e familiares dos empossados.

Por compromissos anteriormente assumidos, o presidente da OAB/MG, Sérgio Rodrigues Leonardo, e o presidente da CAA/MG, Gustavo Oliveira Chalfun, não puderam comparecer.

Após o juramento e assinatura do termo de posse, o presidente da Subseção Caratinga, Samuel Franco fez o uso da palavra.

Na ocasião, falou sobre a força da instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil. “O que mantém esta classe fortalecida, não é a busca por ganhos monetários excepcionais ou fama. O que nos move a sermos advogados e advogadas é a nossa fidelidade a uma ideia, articulada em nosso compromisso feito quando nos unimos às fileiras da OAB, qual seja, exercer a advocacia com dignidade e independência. E devemos cumprir fielmente essa promessa durante o honroso exercício de nossa profissão.” disse o presidente.

À frente da Subseção Caratinga pelo terceiro mandato consecutivo, e tendo atuado como vice-presidente (2013/2015) e secretário-geral adjunto (2010/2012), Samuel Franco, agradeceu aos colegas pela confiança, e afirmou que permanece com a mesma alegria e entusiasmo com que iniciou o seu primeiro mandato.

O presidente empossado falou, ainda, sobre a essencialidade da advocacia durante o período de pandemia da covid-19, citando a parceria desenvolvida entre a 8ª Subseção da OAB/MG e o Judiciário da Comarca de Caratinga, extremamente importante para a manutenção da prestação jurisdicional.

“Mesmo nos momentos de maior isolamento social e restrição de circulação impostas em nossa cidade, o Judiciário Caratinguense se manteve receptivo e desempenhou seu papel perante a sociedade. Agradeço penhoradamente aos magistrados de nossa Comarca que durante toda a pandemia, receberam os pedidos encaminhados por nossa classe e mantiveram os serviços em funcionamento, apesar de todos os riscos e perigos a que se submeteram, o trabalho não parou. Em parceria inédita, a OAB Caratinga digitalizou em poucos meses a maioria dos processos físicos das três varas cíveis de nossa comarca o que possibilitou um salto na virtualização dos processos. Essa estratégia se revelou igualmente oportuna frente à crise sanitária, quando o isolamento social e outras restrições provocaram a suspensão de feitos presenciais e exigiram que o Judiciário providenciasse uma resposta para o cidadão que aguarda a resolução de seu problema. Advogados que somos, reafirmamos nosso respeito ao Poder Judiciário. Nessa luta pela valorização do Poder Judiciário, pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional célere e eficaz, estamos unidos”, afirmou.

Samuel Franco destacou ainda a conquista da sede para a OAB Caratinga, em sua gestão anterior. A inauguração da Casa do Advogado foi um marco histórico para a Subseção, que no dia primeiro de agosto de 2022 completará 90 anos de instalação.

“Essa conquista irá facilitar o dia a dia da advocacia local, oferecendo um escritório compartilhado, sala privativa de reuniões, além de contar com espaço para realização de solenidades, palestras e cursos. A Subseção de Caratinga é a oitava do Estado de Minas Gerais e, até então, não possuía um espaço próprio, contando apenas com duas salas de apoio – uma no Fórum Desembargador Faria e Souza, e outra na Vara Única do Trabalho de Caratinga. Representa um grande avanço para o município de Caratinga que conta, hoje, com duas faculdades de Direito e comporta uma importante Comarca, formando dezenas de profissionais do direito todos os anos.”

O presidente firmou o compromisso de manter a defesa intransigente das prerrogativas profissionais, a valorização da advocacia, sempre utilizando do diálogo e o respeito para consolidar a parceria com as instituições de Caratinga, dentre elas o Poder Judiciário, o Ministério Público, as valorosas forças policiais Militares e Civis.

BOX

Presidentes das comissões da Subseção, que auxiliarão a nova diretoria

Comissão OAB Jovem – Leonardo Silva Pereira

Comissão OAB Mulher – Nathália Ferreira Oliveira Santos

Comissão de Esporte e Lazer – Daniella Batista Sturzeneker Andrade

Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas – Darci Santos de Freitas

NOVOS ADVOGADOS

Durante a cerimônia, foi realizada a primeira solenidade de entrega de carteiras, da gestão atual. Prestaram compromisso e receberam a carteira profissional os jovens advogados Ítalo Rafael de Souza e Mariane Ferreira da Silva.

A secretária-geral, Daniele Faria, entregou láureas de agradecimento aos diretores e conselheiros da gestão anterior (2019/2021).

A subseção prestou homenagem ao advogado criminalista Nilo Dias de Moura, pelos 500 júris realizados, ao longo de seus 40 anos de advocacia.

Após o encerramento solene, os presentes participaram um coquetel de confraternização, ao som do músico Dédeu Caratinga.