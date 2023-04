Diretoria de Comissão da OAB Caratinga recebe homenagem do legislativo

Nessa terça-feira (25) foi realizada a cerimônia de entrega da Moção de Louvor e Aplausos da Câmara Municipal de Caratinga à Comissão de Direito na Escola (DnE) da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Caratinga (OAB Caratinga).

A homenagem foi concedida por decisão do plenário da Câmara Municipal, durante sessão solene realizada no dia 16 de fevereiro de 2023, a pedido do vereador Johny Claudy Fernandes, que na ocasião solicitou que fosse consignado na ata de trabalhos votos de louvor e aplausos às advogadas membros da Diretoria da Comissão Direito na Escola da 8ª Subseção da OAB/MG, Ingrid Brenda de Almeida Santana (Presidente), Dalila da Penha Miranda Freitas (Vice-Presidente), Mayara do Nascimento Pinto (Secretária-Geral) e Larissa Lourdes Luiz Soares (Secretária Adjunta), pelo excelente trabalho à frente da Comissão.

A Comissão de Direito na Escola tem um papel fundamental na promoção de ações educativas voltadas para crianças e adolescentes, com o objetivo de conscientizá-los sobre os direitos e deveres previstos em lei. O ensino do direito nas escolas é de extrema importância para o desenvolvimento das crianças a partir do 5º ano, uma vez que contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.

A homenagem da Câmara Municipal de Caratinga é um reconhecimento do trabalho realizado pela Comissão de Direito na Escola da OAB Subseção Caratinga. O presidente da Subseção, Samuel André Carlos Franco, que esteve presente na cerimônia, destacou a importância da iniciativa da comissão na promoção da justiça e da cidadania desde cedo. “Dessa forma, a homenagem concedida pela Câmara Municipal de Caratinga reforça a relevância do trabalho realizado pela Comissão de Direito na Escola, que tem como objetivo conscientizar as crianças e adolescentes sobre seus direitos e deveres, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis”, enfatizou Samuel Franco.