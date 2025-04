Diretoria da OAB Caratinga toma posse para o triênio 2025-2027

CARATINGA – A 8ª Subseção da OAB/MG realizou a solenidade de posse da nova Diretoria, que conduzirá os trabalhos da instituição no triênio 2025-2027. O evento foi realizado no Palácio de Cristal, em Caratinga, e reuniu autoridades, representantes da advocacia e convidados.

Compuseram a mesa de honra o secretário-seral da OAB/MG, Sanders Barão, representando o presidente da Seccional Mineira, Gustavo Chalfun; a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG), Ângela Botelho; o primeiro secretário da CAA/MG, Giuliano Almada; a diretora Institucional da CAA/MG, Larissa Santiago; o presidente da 8ª Subseção, Samuel André Carlos Franco; o juiz de direito, Alexandre Ferreira; a procuradora do Estado, Tuska do Val Fernandes; o delegado de Polícia Civil, Nilson Belmiro de Oliveira; a vereadora Jéssica Silveira; e o diretor geral do presídio de Caratinga, Gustavo Néspoli.

Reconduzido à presidência, o advogado Samuel Franco inicia seu quarto mandato à frente da Subseção. Em seu pronunciamento, reforçou o compromisso com a classe e com a valorização da advocacia. “A cada novo mandato me sinto mais motivado a continuar o trabalho iniciado, sempre em busca da defesa das prerrogativas dos advogados e advogadas, que são a base para a realização da justiça em nosso país. Tenho plena confiança de que faremos um excelente trabalho, com a mesma dedicação e seriedade que sempre pautaram nossa gestão.”

A nova diretoria, empossada durante a solenidade, é composta por Adyr de Oliveira Junior (vice-presidente), Daniele Ferreira de Faria (secretária-geral), Maristela Aparecida da Silva (secretária-geral adjunta) e Adelaide de Paula Reis Lievore (tesoureira). Também tomaram posse os conselheiros subseccionais: Daniella Batista Sturzeneker Andrade, Humberto Luiz Salustiano Costa Junior, Ingrid Brenda de Almeida Santana, Luciene Silva Cirilo Alves, Raymanda Cristina de Cesar Hudson e Robson Alves da Silveira.

Durante a cerimônia, também foram entregues os certificados de nomeação aos presidentes das comissões temáticas da Subseção. Receberam o documento: Alessandro Medeiros Pedro (Direito Educacional), Cleunice Batista Sampaio Capella (Direito Processual Penal), Katiuscia de Sousa Paiva Reis (Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa), Ludmylla Batista Rodrigues Gusmão (Direito Previdenciário), Maria Amélia Sousa Rodrigues Silveira (Proteção e Defesa dos Animais), Oscar Alexandre Teixeira Moreira (Prerrogativas e Valorização da Advocacia), Maianny Rocha de Moraes Costa (Saúde Mental), Maria Fernanda Aparecida Lopes da Silva (Violência Contra a Mulher), Luiz Henrique Xavier Pereira (Direito e Literatura), Samara Cristina da Silva Andrade (Mulheres Advogadas), Eloena de Melo Matias (OAB Jovem) e Bruna Micaelly de Oliveira (Esporte e Lazer).

Na ocasião, também foram nomeados os presidentes das comissões que, embora ausentes, passam a integrar oficialmente a gestão, Aline Fernanda Dornelas Ribeiro Reis (Direito Notarial e Registral), Gustavo Grossi de Assis (Direito de Trânsito) e Sávio Soares Rodrigues (Direito do Trabalho).

A cerimônia foi marcada ainda pela entrega de carteiras da OAB a 11 novos advogados e advogadas, que prestaram o juramento profissional diante das autoridades presentes. Foram oficialmente inseridos nos quadros da Ordem os seguintes profissionais, Beatriz Liziero Graças Ribeiro, Brenda Lima Gonçalves Barros, Geraldo Luiz Viana Filho, Glaysson Antunes Carvalho, Gustavo Augusto Graciano Silveira, Lais Cristina Rocha Silveira Lopes, Luana Luzia de Oliveira, Maria Cristina Alves de A. dos Reis, Priscila Amazilis da Costa, Renan Mussi de Souza e Yuri Figueiredo Rocha Ferreira.

A presidente da CAA/MG, Dra. Ângela Botelho, destacou o comprometimento da gestão local. “Quando estive em Caratinga, em 2023, encontrei uma diretoria comprometida com a advocacia, com a sociedade e com a justiça. Uma gestão ética, transparente e presente.”

O Secretário-Geral da OAB/MG, Sanders Barão, também ressaltou a importância da articulação institucional da Subseção.

“É através do diálogo que construiremos as melhores soluções para a advocacia em Minas Gerais. Estão todos de parabéns pela relação de respeito institucional construída com as autoridades locais. Deixo aqui meus cumprimentos e votos de sucesso à nova diretoria.”