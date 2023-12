Diretoria da 8ª Subseção da OAB homenageia José Soares Valente pelos 50 anos de Inscrição

Na tarde dessa última terça(19), a 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Caratinga, homenageou o advogado José Soares Valente pelos seus 50 anos de inscrição nos quadros da OAB.

O presidente da 8ª Subseção, Samuel Andre Carlos Franco, expressou sua admiração pela carreira e pelo comprometimento do homenageado. “É uma honra estar aqui hoje para reconhecer e celebrar os 50 anos de dedicação do Dr. José Soares Valente à advocacia. Seu legado vai além das salas de tribunal; ele é foi verdadeiro líder em nossa comunidade, servindo como presidente da Câmara Municipal de Caratinga e sendo referência para todos nós”.

O vice-presidente Adyr de Oliveira Junior e a tesoureira Adelaide de Paula Reis Lievore também estiveram presentes, o advogado Alexsandro Vitor de Almeida, representando a comunidade jurídica, ressaltou a influência positiva do Dr. Valente nos tribunais do júri, relembrando algumas atuações do causídico no tribunal do júri.

A Diretoria da 8ª Subseção da OAB Caratinga sente-se honrada em prestar este reconhecimento merecido ao Dr. José Soares Valente.Que esta celebração não apenas reconheça o passado brilhante do Dr. Valente, mas também inspire futuras gerações de advogados a seguirem seu exemplo de excelência, ética e serviço à sociedade.

Parabéns, Dr. José Soares Valente, por esses 50 anos de uma carreira admirável e por contribuir para a construção de uma comunidade mais justa e igualitária.