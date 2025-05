Diretora do HCL explica quadro de superlotação e pede que casos leves procurem UBS

MANHUAÇU – O Hospital César Leite divulgou um comunicado alertando sobre a superlotação, especialmente nos setores de urgência e emergência. Segundo a diretora técnica do HCL, a médica Daniela Alves, o aumento expressivo nas internações está relacionado às mudanças climáticas.

De acordo com a diretora da unidade, além do alto número de atendimentos, o hospital lida com casos de maior gravidade, o que tem gerado demora no atendimento de pacientes com quadros leves.

“Nós pedimos que, quem estiver com sintomas mais leves, procure as unidades básicas de saúde do seu município. A urgência do hospital deve ser buscada somente em casos graves ou se houver encaminhamento do SAMU”, explicou.

PRIORIDADE AOS GRAVES

A médica destacou que, embora todo paciente seja importante, o atendimento é regulado pela Escala de Manchester, que prioriza casos mais graves. Isso faz com que pessoas com quadros menos urgentes tenham que esperar mais tempo.

Além da alta demanda, o hospital também enfrenta lotação nos leitos de UTI. Atualmente, são 20 vagas, número considerado insuficiente para a demanda da região, o que obriga pacientes que deveriam estar na UTI a permanecerem na sala vermelha e laranja, mas com o atendimento adequado.

ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO

O hospital reforça que, em Manhuaçu, a Unidade de Atendimento Intermediário (UAI) da Secretaria Municipal de Saúde está preparada para receber pacientes com casos menos urgentes e, nas outras cidades, na rede própria de atendimento do município. Além disso, pede à população que evite aglomerações e tome os devidos cuidados para prevenir a disseminação de doenças respiratórias.

“Nós pedimos compreensão. Sabemos do desconforto, mas estamos priorizando quem está em risco de vida. A colaboração de todos é fundamental neste momento”, concluiu.