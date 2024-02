Diretor do DER firma compromisso com Ubaporanga

DA REDAÇÃO – Durante essa semana o prefeito de Ubaporanga Gleydson Delfino esteve na cidade administrativa, em Belo Horizonte, em reunião com o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), Rodrigo Tavares, para cobrar providências em relação aos buracos das estradas AMG-4040, que liga Caratinga ao Aeroporto de Ubaporanga e AMG-4025, estrada de acesso a Imbé de Minas.

Em Imbé de Minas, o prefeito do município Batista do Sindicato tem buscado providências para a rodovia, que é estadual e de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER-MG. Ele encaminhou ofícios ao órgão e recebeu, na última semana, o deputado Rafael Martins para tratar a questão.

Durante reunião com o prefeito Dr. Gleydson de Ubaporanga, o diretor Rodrigo Tavares firmou o compromisso de começar as melhorias nas estradas. “Há cerca de dez dias estivemos na região com o senhor (Dr. Gleydson), e também o prefeito de Imbé (Batista), e também com os deputados Neilando Pimenta (PSB) e Rafael Martins (PSD), que têm cobrado muito essas obras. Vamos começar o serviço no dia 12 de fevereiro um serviço emergencial de tapa-buraco, vamos fazer remendo profundo nos pontos que precisam, ainda não é o que precisamos fazer que é serviço de recuperação total da estrada, mas vamos melhorar muito. A partir da semana que vem, terá maquina na pista, homens trabalhando e vamos começar a tapar os buracos e resolver os problemas”, disse Rodrigo Tavares.

O prefeito Gleydson Delfino agradeceu o compromisso e a responsabilidade do diretor do DER com os munícipes de Ubaporanga e Imbé de Minas.