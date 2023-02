DIREITO NA ESCOLA

Comissão da OAB realiza palestra na Escola Estadual José Augusto Ferreira

CARATINGA- A Comissão Direito na Escola, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Caratinga realizou mais um ciclo de palestras. Dessa vez, os alunos da Escola Estadual José Augusto Ferreira receberam os jovens advogados, por meio do projeto social.

A advogada Ingrid Santana, presidente da comissão, destaca que o projeto foi criado em 2011 e agora está sendo executado em parceria com a OAB/MG, através de uma comissão temática. “É um programa que já existe há mais de 10 anos, teve iniciativa em Belo Horizonte com o professor Lucas Andrade, o qual começou a desenvolver esse projeto nas escolas de Belo Horizonte. Agora nessa gestão do triênio 2022-2024 com a presidência do doutor Sérgio Leonardo da seccional Minas, ele abraçou o programa e está expandido para todo o Estado. Somos comissões temáticas da OAB, com advogados ensinando o Direito nas escolas. Temos como objetivo trazer a ciência do Direito para as crianças e adolescentes”.

Ingrid ressalta que a intenção é abranger vários conteúdos e disciplinas dentro do Direito. “Ensinar a esses alunos o que é o Direito, desde conhecimento das leis, como é o Congresso Nacional, o Poder Executivo e Legislativo até passar pelas leis civis, penais, não só direitos que as crianças e adolescentes, mas, também deveres como cidadãos”.

Dalila Miranda, que também é advogada e vice-presidente da comissão, frisou que o trabalho tem alcançado excelentes resultados. “É muito importante passar isso para esses jovens, para eles fazerem a diferença no nosso futuro. Eles são nosso futuro. Para que eles possam aprender a conviver em sociedade, saber os seus deveres e direitos”.

A advogada Larissa Soares, secretária adjunta da comissão, foi a palestrante do dia. Ela buscou envolver os estudantes em um debate sobre o conceito de Direito e também os deveres. “Abordamos sobre a convivência em sociedade, a importância da criação de leis e regras para essa convivência ser pacífica. Como essas leis foram criadas, o porquê de eles existirem e a importância de elas serem cumpridas, tanto leis gerais como específicas, destinadas a determinados grupos. Aqui na escola, por exemplo, o regimento interno”.

A comissão ainda participará do Congresso Direito na Escola Experience 2023. A programação será dividida em três módulos. O primeiro discutirá os direitos na escola e os diálogos democráticos para a construção da cidadania. Já o segundo módulo tratará do direito na escola e os impactos na educação e na carreira jurídica no Brasil e, por último, a comunicação jurídica teórica e contemporânea, como enfatiza Mayara Nascimento, advogada e secretária-geral. “Vai abranger todas as comissões Direito na Escola a nível estadual e nacional, uma capacitação para nós advogados estarmos na sala de aula passando conhecimento do direito para os alunos”.