DIREITO NA ESCOLA OAB promove minicurso para alunos da Escola Moacyr de Mattos

CARATINGA – Nesta quarta-feira (9), a Comissão Direito na Escola, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Caratinga, finalizou o minicurso de direito para os alunos do 8° ano fundamental e 1° ano do ensino médio da Escola Estadual Moacyr de Mattos, no bairro Esplanada, apresentando para comunidade o projeto que será desenvolvido em todas as escolas da comarca de Caratinga.

O programa Direito na Escola é um projeto social, que foi criado em 2011 e agora está sendo executado em parceria com a OAB/MG, através de uma comissão temática.

A Comissão Direito na Escola – DnE, é formada por um grupo de advogados, que se tornam professores de direito voluntários, treinados e capacitados para levar as noções básicas de direito para adolescentes, a partir do 6° ano do ensino fundamental e ensino médio.

“Nós temos como missão transformar a sociedade ensinando o direito na escola, porque para nós a educação é a arma mais poderosa para essa transformação acontecer. Colocamos o conhecimento jurídico em pauta para que os alunos tenham uma formação mais consciente para viver e conviver em sociedade”, afirma a advogada Ingrid Santana, presidente da comissão.

Para os alunos da Escola Estadual Moacyr de Mattos, ao final do minicurso, foi entregue certificado e servido um lanche oferecido pelas professoras Daniela Carla e Samira.

“Esperamos que em 2023 possamos reforçar essa parceria com a escola e expandir nosso projeto para toda a nossa 8° Subseção da OAB-Caratinga e desde já aproveitamos a oportunidade para convidar os advogados e advogadas da comarca a participarem da Comissão Direito na Escola e nos ajudar a levar conhecimento para nossas crianças e adolescentes”, enfatiza a advogada Dalila Miranda, integrante da comissão.