OAB promove palestras alusivas ao Dia Internacional da Mulher

CARATINGA – Na quarta-feira (8), foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E em alusão à data, A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) subseção de Caratinga, através da Comissão do programa Direito na Escola, promoveu um ciclo de palestras.

A palestrante foi a advogada Dalila Miranda, vice-presidente da Comissão de Direito na Escola. Ela esteve na segunda-feira, (6) na Escola Estadual Princesa Isabel; já na terça-feira (7) e quarta-feira (8), a palestra foi na Escola Estadual Moacyr de Mattos. Na quinta-feira (9), a advogada Dalila Miranda palestrou para alunos da Escola Estadual Maria Fontes, em Santa Luzia.

A advogada Dalila Miranda disse que abordou tema ‘Direitos das Mulheres’. “Expliquei como e quando surgiram os primeiros fundamentos, a dificuldade de implementação e a lei Maria da Penha, dentre outros temas”.

O projeto

Projeto Direito na Escola visa levar a ciência do direito para jovens do 5º ano do ensino fundamental ou 3º ano do ensino médio.

A lei 879/2019 instituiu o programa estadual Direito na Escola nas instituições de ensino do estado. Esse programa é realizado de forma voluntária por profissionais do direito e há mais de 10 anos leva conhecimento da área aos alunos das escolas de toda Minas Gerais para que saibam mais sobre seus direitos e deveres de cidadão.