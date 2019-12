Direito é o curso mais procurado na Doctum Caratinga

Novas turmas já estão sendo formadas para início em 2020

CARATINGA – O curso de Direito da unidade Doctum de Caratinga já faz parte da tradição do ensino jurídico na cidade. Por meio de seus projetos, a faculdade que é destaque na região, proporciona uma completa interação com a teoria e prática na solução de conflitos, interpretação do Direito e a realidade, além de oferecer a experiência do protagonismo no ensino, pesquisa e extensão.

Para muitos, cursar Direito é um sonho de infância. A carreira, mesmo com o passar do tempo, continua a ser uma das mais tradicionais e concorridas. Alinhada a um mercado de trabalho que tanto se renova como mantém o que é preciso, a Rede de Ensino Doctum possui uma graduação em Direito de alta qualidade. É um curso focado em formar profissionais éticos, atualizados, completos e, acima de tudo, humanos.

O curso de Direito tem a marca da inovação e excelência educacional. A proposta pedagógica prima pela construção de profissionais atentos às inovações jurídicas, com formação geral sólida e humanística, hábeis em analisar, argumentar, interpretar e valorizar os fenômenos jurídicos e sociais, aptos para a aplicação do direito em diferentes instâncias – administrativas ou judiciais. Na opinião da aluna Lindah Cândido, a experiência da graduação em Direito tem sido um momento de grande crescimento através de conhecimentos aplicados. “Se graduar no curso de Direito pela Doctum é ter a garantia de ser um excelente profissional, pois com o desenvolvimento da prática junto a teoria e oportunidades de atuação dentro da área, nos prepara como também nos capacita para o amplo mercado de trabalho”.

Oportunidades dentro e fora do campus

Engana-se quem pensa que a única possibilidade de carreira para quem faz curso de Direito é a Advocacia. Esse é apenas um dos cenários possíveis. Além dos concursos públicos, da aprovação no exame da OAB e afins, o graduado pode seguir por vários caminhos. Durante o curso na Doctum, essas oportunidades não são apenas apresentadas, mas também estimuladas. Através dos Núcleos de Prática Jurídica, os alunos podem prestar serviços especializados à comunidade e se envolver na iniciação científica e tecnológica. Ou seja, têm tempo e espaço para encontrarem o seu lugar no âmbito do Direito.

O aluno do 4º período de Direito, Carlos Henrique, destaca que aliar teoria e prática durante a graduação é o diferencial da Doctum. “A integração entre teoria e prática presente nos cursos, traz a garantia de um ensino de qualidade e a devida preparação para o mercado de trabalho. Um dos diferenciais é a preparação do aluno para a atuação direta na área, como estágios, oferecidos pela própria instituição”, conclui. Com objetivos intimamente ligados à comunidade, a graduação de Direito da Doctum estimula a prestação de serviços especializados, através dos Núcleos de Prática Jurídica e da promoção da extensão, visando à difusão das conquistas e benefícios decorrentes do aprendizado jurídico, da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica gerada na instituição.

Atuação profissional

O bacharel em Direito é um profissional sensível às questões sócio-políticas, para além das jurídicas, podendo atuar em empresas de vários ramos e portes (pequeno, médio e grande), devido a demanda por seu trabalho, que envolve as seguintes áreas: direito em geral, advocacia e ministério público, arbitragem, delegado(a), ensino, magistratura, entre outros.

Para quem deseja iniciar uma faculdade de Direito, dá tempo de começar a estudar no início de 2020. A inscrição para o processo seletivo é gratuita e deve ser feita através do site vest.doctum.edu.br. É possível agendar uma prova, entrar com a nota do Enem, fazer uma segunda graduação ou retornar ao curso.