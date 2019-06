Vereadores apresentam suas versões de entrevista concedida pelo prefeito na última segunda-feira (27/05), sobre relação executivo e legislativo

CARATINGA- Na última segunda-feira (27), o prefeito Dr. Welington concedeu entrevista, onde comentou a relação executivo x legislativo, fazendo críticas à atuação dos vereadores Johny Claudy, Rominho Costa e Helinho em relação à Administração Municipal. Nesta edição, o DIÁRIO concede o Direito de Resposta aos vereadores, sobre os pontos que foram abordados naquela entrevista.

JOHNY CLAUDY

Relação executivo x legislativo e uso de suas redes sociais.

Fico meio triste com essa circunstância, porque na verdade não tem nada a ver uma história com a outra. Ele declarar uma guerra ao legislativo a público, acho que teria coisas mais importantes para fazer em uma coletiva de imprensa. A princípio, não posso me considerar inimigo do executivo, a partir do momento que tudo que são projetos bons para Caratinga, sou um dos que aprovam. 80% dos projetos que o executivo manda para a Casa, tem minha aprovação, porque vejo que são bons. Sou contra alguns projetos que considero que realmente não são bons, como a questão de trazer lixo para dentro da cidade, de pagar um produto com preço bem maior do que vale no mercado. Então, essas coisas somos contra. Referente à situação de que ele não é comunicado antes de demandas minhas que são publicadas nas redes sociais, também outro fato que me estranha muito. Sabemos que o prefeito tem que escolher muito bem as pessoas que o assessoram, pois estas pessoas muitas vezes respondem por ele nos departamentos. Um exemplo, a questão da Kombi, que recentemente tivemos lá denunciando eu, vereador Rominho e vereador Helinho. Essa notícia já desde o dia 24 de abril, 30 dias antes daquele momento, já era comunicado ao chefe de Transporte dele, inclusive com provas, áudios e documentos. Mas, vou além, a própria diretora da escola já havia comunicado ele desde o dia 2 de fevereiro sobre superlotação. Então, me estranha muito ele (prefeito) não estar sabendo. Eu fiquei sabendo com menos de 30 dias e tomei providência, comunicando ao executivo e depois indo in loco. Mas, pelo que nós vemos na circunstância, só somos atendidos quando damos publicidade daquilo que estamos fazendo. Acho também que precisa dar publicidade porque somos homens públicos. Referente aos buracos, outra inverdade porque todas as nossas cobranças em redes sociais têm ofícios, pedidos de providência e de indicação. Agora passo a bola ao executivo, se ele tem algum vídeo ou alguma coisa minha, que não tenha ofício, que vou ver o que está acontecendo. Porque primeiro não é obrigação minha comunicar, ele que tem obrigação de executar bem feito, mas mesmo assim faço questão de comunicá-lo primeiro, mas depois tomar providência.

Redução das sessões da Câmara para dificultar a aprovação dos projetos do executivo.

Existe uma live há mais ou menos uns 45 a 60 dias, quando não ficou decidido que seriam duas reuniões, mas foram acontecendo de prorrogar e ficamos meio sem saber o que estava acontecendo, mas falamos claramente na rede social, através do Facebook, que enquanto tivesse apenas duas reuniões, toda semana estaríamos ali dando satisfação para o povo. Então, somos nós que cobramos que tivesse quatro reuniões, pelo contrário. Inclusive isso pode ser falado com o presidente da Casa, que vai comprovar isso. Então, a cobrança para que tivesse quatro reuniões é dos vereadores Johny, Mauro, Rominho e Helinho. Ele está equivocado, a decisão partiu do presidente e mesmo nós tendo lhe apoiado em sua campanha, não concordamos. Falamos com o presidente que caso ele não retornasse a reunião por semana que retornou a pedido nosso, estaríamos indo na tribuna e na rede social cobrando para que voltasse.

Pedido de emprego ao prefeito.

Vi a entrevista e ele cita que são dois vereadores. Então, ele não cita o meu nome, mas também queria deixar público isso, que eu não tenho nenhum pedido de emprego. Não tenho nenhum cargo dentro do executivo, nunca pedi, não tenho nenhum favorecimento dentro do executivo desde o começo do mandato. Nunca pedi, pelo contrário, já fui procurado pelo chefe do gabinete dele e por outras pessoas a nome dele, me oferecendo secretaria. E eu falei que ia terminar meu mandato como vereador e não seria secretário, porque tenho compromisso com o povo que me elegeu. Primeiro não é princípio meu pedir esse favor para ele, segundo, mesmo que me ofereça, eu não aceitaria de maneira nenhuma, porque não acho justo. Suspeito que seja por isso, por estar contratando por indicação, que ele não fica sabendo das coisas que acontecem através de ofício, acaba ele tomando algum prejuízo administrativo, porque talvez esteja mal assessorado, recebendo indicações e não contratando por competência.

ROMINHO COSTA

Uso da rede social para ataque pessoal ao prefeito.

Estou no segundo mandato como vereador, desde o meu primeiro mandato uso minhas redes sociais para expor meu trabalho como vereador. Jamais ataquei ou vou atacar a pessoa do prefeito ou a família do prefeito pessoalmente. É uma função nossa estar fiscalizando o executivo, vendo as situações que precisam ser melhorados e aí é uma crítica construtiva, a questão governamental, do governo. Jamais atacaria ele, ou seja qualquer pessoa que for, coisas pessoais. Precisamos separar a questão pública do pessoal e isso, graças a Deus, faço muito bem. Ao contrário do que representa o atual governo, até então, de um indivíduo que era lotado na prefeitura, pago pelo dinheiro público, da população, que ficava o dia inteiro, em horário inclusive de serviço, querendo difamar a minha pessoa, inventando mentiras, calúnias, tentando me coagir como vereador. Tanto é que eu particularmente tenho cinco processos contra ele nessas situações, o Ministério Público obrigou ao prefeito tirar esse indivíduo da prefeitura, apesar que ele continua lá o dia inteiro, difamando os vereadores Helinho, Mauro e Johny, principalmente. E qualquer cidadão que faça alguma crítica a esse atual prefeito, o papel dele é difamar as pessoas, inventando mentiras, pessoas inclusive da sociedade. Agora, da parte desse vereador aqui, nenhuma crítica à pessoa do prefeito, sua família e nem vai acontecer. Comporto com respeito à pessoa, mas como homem público, o que devo fazer é criticar as ações que nós temos visto, que não tem tido resultados positivos em nossa cidade e isso não é mais que minha obrigação fazer, defender o interesse da população.

Relação executivo e legislativo.

Não concordo com esse termo inimigo, nós no campo político temos que brigar as ideias e saber que amanhã não estaremos nesse cargo político mais e como pessoa, termos o respeito devido um ao outro. Não considero inimigo como pessoa, mas como um governo que não concordamos com várias coisas e esperamos que inclusive possa melhorar. Desejamos que a cidade vá bem, não interessa quem está lá como prefeito, se é nosso companheiro, oposição, situação, isso para mim não faz diferença e nem termos partidários. O que me interessa realmente de fato é que qualquer um que estiver lá, pedimos a Deus que vá bem, dessa forma toda a cidade ganha.

Sobre a afirmação do prefeito de que os vereadores da oposição sonharam em ser prefeitos.

Outra situação que ficamos até surpresos, pois não existe nenhum candidato a prefeito até então. Claro que existem alguns nomes que são citados por aí, eu particularmente não me declaro de forma alguma como um pré-candidato porque entendo que existem vários nomes bons, nós que estamos na vida pública estamos à disposição, principalmente, que nossa vida é a que, a família, os negócios e queremos a cidade bem. Não existe essa disponibilidade qualquer crítica que seja administrativa, para tentar diminuir a gestão dele. Agora, ele disse também isso, conforme todo início de mandato, qualquer Câmara que tenha responsabilidade procura ter harmonia executivo/legislativo. E respeitando os posicionamentos e os direitos e deveres. Nas primeiras críticas que nós fizemos ao governo, que começou essa guerra, através desse indivíduo que representa o atual governo, porque é uma forma de tentar coagir. E desde o início posicionamos que aquilo que fosse bom para a cidade de Caratinga somos a favor e ajudamos. O que entendemos que é ruim, pode ser prefeito A, B ou C que vamos contra. Temos que visar o bem estar da população de Caratinga e não interesse somente grupos políticos e partidários.

Pedido de emprego ao prefeito.

Antes dele tomar posse, me lembro de um fato que ele me procurou e também isso é normal, me disse: ‘Estou precisando de uma ajuda sua em relação a pessoas para trabalhar, não quero colocar pessoas que não tenham qualificação’. Eu questionei o que ele estava precisando e ele me perguntou a respeito do que eu achava da secretária de Educação, a Marlete, que é uma amiga minha, casada com um grande amigo meu. Naquela ocasião eu disse: ‘Creio que a Marlete pode contribuir muito para o município porque ela milita há anos nessa área’. Dessa forma que nós tentamos colaborar, não fazer troca, até mesmo porque desde o primeiro mandato sou livre e vou permanecer assim enquanto estiver na política, não somente com o executivo, mas qualquer meio. Nenhum meio vai me amarrar em nada, porque acredito que aquilo que é bom vou sempre estar a favor e aquilo que é ruim sempre vou estar contra.