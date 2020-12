Diplomação dos eleitos e suplentes ocorrerá de forma virtual

Envio de diplomas para Caratinga e demais municípios da 72ª zona eleitoral ocorrerá na quarta-feira (16)

DA REDAÇÃO- A solenidade de diplomação dos candidatos eleitos e suplentes, até a terceira suplência, dos municípios de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Pingo D’Água e Vargem Alegre ocorrerá totalmente virtual. Para estes municípios que fazem parte da 72ª Zona Eleitoral, será realizada na sede do Cartório Eleitoral, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 135, Centro, na quarta-feira (16), a partir das 16h.

A disponibilização dos diplomas, em razão do cenário de crise sanitária/saúde pública, decorrente da pandemia do novo Coronavírus/Covid-19, bem assim diante da necessidade de observância das normas de segurança sanitária e visando resguardar a saúde dos servidores e dos candidatos eleitos, será mediante envio dos respectivos diplomas para os endereços eletrônicos (e-mails) informados no Sistema de Registro de Candidaturas.