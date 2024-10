Diplomação dos eleitos acontecerá em 13 de Dezembro

A sessão pública de diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em Caratinga e região acontecerá no dia 13 de dezembro, às 18h30, no Centro de Convenções do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), situado à Avenida Moacir de Matos, 49 -centro, Caratinga.

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Na data, ainda ocorrerá a entrega dos diplomas, assinados pela junta eleitoral.

A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições. Segundo o Código Eleitoral (art. 215, parágrafo único), no diploma devem constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal.