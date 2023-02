Diocese vai ordenar três diáconos transitórios em março

DA REDAÇÃO – No dia 5 de março, a Diocese de Caratinga vai ordenar três diáconos transitórios. A celebração vai obedecer ao brilho do ritual, um dos mais antigos e belos da Igreja Católica. Eles serão ordenados pela imposição das mãos e Oração Consecratória de dom Emanuel Messias de Oliveira, bispo diocesano da Diocese de Caratinga”, informa a Diocese.

O local escolhido para a cerimônia é a Igreja de São Judas Tadeu, no Bairro Limoeiro, em Caratinga.

Conheça um pouco da história vocacional dos três candidatos ao diaconato:

Evandro de Pádua Marcial

Nascido na cidade de Manhuaçu, no dia 12 de junho de 1997, filho de Lucimar Severo Marcial e Marlene do Carmo Diniz Marcial.

Na Paróquia de São Sebastião do Santíssimo Sacramento foi inserido na comunidade cristã, recebendo a formação católica e, percorreu seu itinerário acadêmico na Escola Municipal Boa Esperança, córrego dos Raposos, Escola Estadual São Sebastião do Sacramento, distrito de Sacramento e Escola Estadual Manoel Agostinho Ferreira, distrito de Dom Corrêa.

Após alguns Encontros Vocacionais, deu início à sua formação em 2015, no Seminário Propedêutico São José, em Ubaporanga. Em 2018 concluiu os estudos filosóficos e em 2022 os teológicos, no Seminário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga.

Durante o período de Seminário, além de realizar inúmeras missões em diversas Paróquias da Diocese, desenvolveu seu serviço pastoral nas seguintes paróquias:

-2019 – Paróquia São Sebastião, em São Sebastião do Anta;

-2020 – Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Entre Folhas (interrompida pela pandemia da Covid-19);

-2021 – Paróquia São Judas Tadeu, em Caratinga;

-2022 – Paróquia São Sebastião, em Inhapim.

João Paulo Gonçalves Roriz

Nascido na cidade de Inhapim, no dia 16 de dezembro de 1992, filho de José Roriz do Carmo e Maria do Carmo Gonçalves Roriz.

Deu início à sua formação em 2016 com os estudos filosóficos, e concluiu em 2022 os estudos teológicos, ambos no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, Caratinga.

Sua Paróquia de origem é a de Nossa Senhora Aparecida, Dom Cavati, comunidade São Geraldo de Taruaçu de Minas.

Durante o período de seminário desenvolveu seu serviço pastoral nas seguintes paróquias:

-2019 – Paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Leste;

-2020 – Paróquia de Santa Helena, em Caputira;

-2021 – Paróquia de São Sebastião, em Inhapim;

-2022 – Paróquia de Santo Estevão, Iapu;

Atualmente realiza seu trabalho pastoral na Paróquia de São Sebastião, em São Sebastião do Sacramento, local que realizará seu estágio diaconal.

Reginaldo Fernandes

Nascido na cidade de Mutum, no dia 04 de janeiro de 1988, filho de Antônio Fernandes Sobrinho e de Arlinda Rosa Sobrinho.

Deu início à sua formação em 2015, no Seminário Propedêutico São José – Ubaporanga. Em 2018 concluiu os estudos filosóficos e em 2022 os teológicos no Seminário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário em Caratinga. Sua Paróquia de origem é a de São Manoel de Mutum. Durante o período de seminário desenvolveu seu estágio pastoral nas seguintes paróquias:

-2019– Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Entre Folhas;

-2020 – Paróquia São Sebastião – Inhapim;

-2021 – Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Minas;

-2022 – Paróquia São Judas Tadeu – Caratinga.

Fonte: Diocese de Caratinga