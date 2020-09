Diocese estabelece normas para retomada de celebrações

CARATINGA- A Diocese de Caratinga publicou um decreto estabelecendo normas a serem seguidas na retomada das celebrações das paróquias.

De acordo com o comunicado, o processo gradual de retorno pode ser iniciado de acordo com as condições de preparo de cada paróquia, assim como as normas sanitárias e o decreto municipal.

Conforme o documento, cada pároco ou administrador paroquial deverá decidir, juntamente com o Conselho Pastoral Paroquial, quantos fiéis poderão participar das celebrações, levando em conta o tamanho das igrejas, a realidade do município ou dos municípios em que a Paróquia se encontra e os decretos das autoridades sanitárias e pelos prefeitos municipais.

As celebrações dos Sacramentos, da Palavra e exéquias poderão ser realizados nas igrejas, com a presença dos fiéis, desde que haja o devido distanciamento entre as pessoas, sendo obrigatório o uso de máscaras e de álcool em gel, devendo também haver controle da entrada das pessoas e a aferição da sua temperatura.

O Sacramento da Unção dos Enfermos e a administração do Viático, assim como as visitas dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucaristia aos doentes e enfermos deverão ser realizados com todas as precauções e restringidos às circunstâncias de comprovada necessidade. O Sacramento da Crisma, por enquanto, ainda não será administrado.

As atividades formativas das pastorais, movimentos, associações, grupos de reflexão e outros grupos poderão ser realizadas, desde que não haja aglomeração de pessoas. As pessoas idosas, doentes e que fazem parte dos grupos de risco não deverão participar das celebrações presenciais e, sim, acompanhar as transmissões por meio das redes sociais ou pelas TVs, fazendo as orações em suas casas.

Pelo fato da pandemia, mesmo que haja uma participação maior das pessoas nas celebrações, foi concedido aos fiéis, sobretudo aos idosos, doentes e aos que pertencem aos grupos de risco a dispensa da obrigação, referente ao dever espiritual de participar da Santa Missa.

O Retiro do Clero, marcado para novembro, deverá ser realizado por Foranias, sendo que, posteriormente, serão enviadas as sugestões de temas e material. Os seminaristas da Teologia do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, que ainda não retornaram, deverão retornar no início do mês de setembro.