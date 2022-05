Diocese de Caratinga recomenda uso de máscaras no interior das igrejas

DA REDAÇÃO– O bispo Emanuel Messias de Oliveira emitiu nota nesta segunda-feira (2), nota a respeito do uso de máscaras no interior das igrejas, mediante o pronunciamento do Governo do Estado sobre a liberação.

Leia a nota íntegra:

NOTA DIOCESE DE CARATINGA

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!

«Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância.» (Jo 10, 10)

Por determinação do Governo do Estado de Minas Gerais, e graças a histórica campanha mundial de vacinação contra a COVID-19, tão bem acolhida pela população de nossa diocese; tendo em vista a situação da pandemia do coronavírus, a partir de 1° de maio, a população não precisará mais utilizar máscaras em locais fechados em Minas Gerais. A determinação foi publicada pelo governador Romeu Zema nesta quarta-feira (27/4), em seu perfil no Twitter. “Com o avanço da maior operação de vacinação da história de Minas, depois de mais de dois anos de pandemia, o sorriso dos mineiros poderá de novo ser mostrado pra todo o mundo”, escreveu.

A Diocese de Caratinga informa que respeita a decisão do Governo do Estado de Minas Gerias de retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, anunciada em 27 de abril de 2022, e informa que, em nossa diocese será facultativo e recomendado o uso de máscara no interior de nossas igrejas.

Renovando nosso compromisso de colaboração com as autoridades públicas, dispomos, para as paróquias de nossa diocese a mesma orientação acima citada. Portanto é importante que se mantenham os cuidados preventivos, como a higienização das mãos, a limpeza e a ventilação dos ambientes.

Pedimos ainda a atenção as orientações de cada município que compreende a Diocese de Caratinga.

Invocamos, fervorosamente, a São João Batista, padroeiro de nossa diocese, implorando sua proteção e bênção, neste momento de cautela.