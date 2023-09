Diocese de Caratinga recebe multidão em encontro

CARATINGA- A Diocese de Caratinga recebeu na tarde deste domingo (3), um grande público para o Encontro Diocesano dos Grupos de Reflexão.

Padre Patrício Fialho, coordenador Diocesano de Pastoral, destacou que a intenção do encontro é reanimar os participantes dos grupos de reflexão, após o período mais crítico da Covid-19, em que as restrições acabaram afetando os encontros. O encontro contou com caravanas de todas as paróquias.

O tema do encontro “Vestir-se da nova humanidade” está em sintonia com setembro, considerado o mês da Bíblia pela Igreja. A concentração iniciou-se às 14h, na Praça Cesário Alvim, em frente à Catedral de São João Batista.

A pedido de Giuliane Quintino, que atua na organização do evento, os participantes trouxeram faixas, cartazes ou banner e a camisa de seu grupo, pastoral ou movimento.

O Movimento da Boa Nova (Mobon) participou da acolhida. A celebração eucarística contou com a participação dos fiéis de todas as foranias da diocese. Dom Emanuel presidiu a celebração e em sua homilia destacou as confissões de Jeremias, “onde o profeta chora as mágoas diante de Deus, briga, xinga, esperneia, mas acaba sentindo-se dominado pela sedução de Deus e sem forças para apagar o fogo da Palavra de Deus, que queimava no seu íntimo. Ele não conseguia abafar a Palavra Profética de Deus. Nossa vida deve estar sempre nas mãos de Deus, como está a do seu Filho. Fomos feitos para a entrega total. O centro de nossa vida está fora de nós mesmos. É no abandono que seremos acolhidos”.

Ao final da celebração, padre Jamir relatou um pouco sobre a participação do 15º Intereclesial de CEBs – encontro nacional das Comunidades Eclesiais de Base. “Igreja viva! Bíblia na mão, pé na estrada e abertura do coração”.

Após a celebração, os fiéis celebraram a mesa da partilha.

*Com informações da Diocese de Caratinga