Diocese de Caratinga realiza reunião do clero

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – A reunião do clero da Diocese de Caratinga em São João do Manhuaçu, ocorrida nesta quarta-feira (10), das 8h às 15h, foi um evento de grande importância focado na formação contínua dos presbíteros e na gestão administrativa da diocese. O encontro iniciou com uma reflexão conduzida por padre Mauro Lúcio, da Arquidiocese de Mariana, inspirada nos temas discutidos no Encontro Nacional de Presbíteros deste ano.

Padre Mauro Lúcio destacou a necessidade de os presbíteros estarem profundamente enraizados na humanidade, reconhecendo suas limitações como uma forma de ressaltar suas verdadeiras qualidades. Ele enfatizou que o presbítero é alguém totalmente dedicado a Deus, atuando em nome da Igreja e sendo um instrumento na missão de evangelização. Essa responsabilidade é compartilhada por todos os batizados, mas é vivida de maneira especial pelos que são chamados ao ministério sacerdotal.

Após essa reflexão espiritual, o advogado Samuel abordou a regularização territorial, enfatizando a importância de registrar todas as capelas e terrenos da diocese em cartório. Essa medida é crucial para garantir a estabilidade e o suporte físico necessário às diversas comunidades eclesiais locais.

Além disso, foi mencionado o Encontro Mineiro de CEBs, onde a diocese será representada por uma comitiva, incluindo o padre Jamir Pedro.

Outro ponto relevante foi a preocupação com a formação do clero, especialmente no aspecto psicológico. A Associação dos Presbíteros da diocese propôs uma formação com William Castilho para os padres diocesanos, visando o autoconhecimento que contribuirá para o bem-estar pessoal e para a eficácia na missão pastoral.

Durante a reunião, também foi lembrado o jubileu de prata da ordenação episcopal de Dom Odilon, que será celebrado em 24 de outubro e o projeto da Casa de Acolhida do clero, que necessita de recursos para sua realização.

Houve um apelo para que os presbíteros utilizem os serviços da Gráfica Dom Carloto e assinem o jornal dominical “O Semeador”, promovendo assim a unidade e o apoio mútuo dentro da diocese.

“Além das questões administrativas e formativas, a reunião proporcionou um momento de celebração e gratidão a Deus pela vida e pelo ministério dos irmãos presbíteros que estavam completando aniversário naquele mês. Esse gesto de reconhecimento fortalece os laços fraternos e espirituais que unem os presbíteros da diocese de Caratinga, especialmente valorizando a acolhida da Paróquia São João Batista em São João do Manhuaçu na pessoa do Pe. Eguinaldo”, destacaram os participantes.

Conforme os participantes, esses encontros são fundamentais para fortalecer a comunhão entre os presbíteros, promover a formação contínua e discutir questões práticas e administrativas que têm um impacto direto na vida das paróquias e comunidades locais. Assim, o trabalho pastoral pode ser cada vez mais eficaz e centrado no serviço à comunidade cristã, cumprindo a missão da Igreja na diocese de Caratinga.

Assessoria Diocese de Caratinga – Colaboração – Pe. Dione – Assessor Diocesano de Comunicação