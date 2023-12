Diocese de Caratinga realiza Curso de Férias para Educadores Populares

CARATINGA- A sétima edição do Curso de Férias para Educadores Populares, Agentes de Pastorais e Lideranças da Diocese de Caratinga teve início na noite desta quarta-feira (13).

O evento, que acontece até o domingo (17) no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga, tem o tema central a Campanha da Fraternidade de 2023, Fraternidade e Fome e o Lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer”.

Tendo a metodologia de palestras na parte da manhã e oficinas na parte da tarde, o curso também conta com uma noite cultural ao término de cada dia e com a apresentação do resultado das oficinas na noite de sábado, dia 16 de dezembro.

A abertura oficial contou com a presença de autoridades civis e religiosas. O momento também foi de homenagear Monsenhor Raul pelos seus 65 anos de ordenação presbiteral.

O reitor do Seminário, padre Geziel José de Almeida, deixou uma mensagem de boas-vindas para os participantes. “Com muito prazer e alegria que em nome do Seminário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário, quero acolher a todos vocês. A presença de todos enriquece muito nosso Seminário, com muito prazer que acolhemos a proposta para que o Seminário pudesse abrir as portas para a realização desse sétimo curso de férias. Sejam muito bem-vindos, que a experiência desses dias seja enriquecedora para todos. Aqui estão todos os nossos seminaristas, da nossa diocese, apenas os de Araçuai que não estão, estão trabalhando e ajudando também na equipe, demonstrando assim o esforço e o carinho em acolher a todos”.

O primeiro dia foi de reflexões em torno do tema Dia Mundial das Comunicações, anúncio de Papa Francisco. A palestra foi ministrada por Dom Joaquim Mol, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte.

Nesta quinta-feira (14), a programação seguiu com a mística e animação. O tema abordado foi Fraternidade e Fome: “Dai-lhes vós mesmos de comer”. Mt 14,16- com Francisco Orofino. Após a pausa para o café, frei Betto foi o convidado para falar sobre Fome na Educação. A programação seguiu com oficinas e noite cultural.

Confira a programação para esta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17):

Sexta-feira- 15 de dezembro

7h- Café

8h- Mística e animação

8h30- Palestra: O combate a fome como questão ambiental com um olhar para a economia de Francisco e Clara- Professoras Moema Miranda e Janise Bruno Dias

10h- Cafezinho

10h30- Conversando com as palestrantes

12h- Almoço

13h30- Oficinas

18h30- Jantar

20h- Noite Cultural

22h- Descanso

Sábado- 16 de dezembro

7h – Café

8h- Mística e animação

8h30- Palestra: Situação da fome no Brasil: Desafios e Perspectivas- André Quintão, secretário nacional de Assistência Social

10h- Cafezinho

10h30- Conversando com o palestrante

12h- Almoço

13h30- Oficinas

18h30- Jantar

20h- Apresentação dos resultados das oficinas

22h- Descanso

Domingo- 17 de dezembro

7h- Café

8h- Missa e animação

8h30- Mesa temática: Ao redor da mesa, uma reflexão sobre a fome e a Campanha da Fraternidade 2023

10h30- Leitura da carta compromisso do VII Curso de Férias para Educadores Populares

11h- Celebração da Santa Missa

12h30- Almoço, encerramento e despedida

OFICINAS

Terapias indígenas

Terapias corporais, cuidar e curar

Terapias comunitárias

Brincando e curando com terra

Constelação Familiar

Cantiga de roda e ciranda

Música e confecção de instrumentos

A Bíblia na mão do povo

Circo e malabares

Letramento racial: Cartografias corporais, Afro-diásporas

Dança circular com vivências

Gine-Ecologia Natural: Saúde da mulher, através da natureza

Juventudes

Educação Ambiental (Rede de Sustentabilide)

Educação para territórios sustentáveis e segurança alimentar (Rede de Sustentabilidade)