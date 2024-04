Diocese de Caratinga realiza campanha por vítimas das fortes chuvas no Espírito Santo

CARATINGA- A Diocese de Caratinga está realizando uma campanha para os atingidos pelas fortes chuvas que devastaram Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Em nota emitida pelo bispo de Caratinga, Juarez Delorto Secco, ele orienta que seja realizada coleta das celebrações do fim de semana de 14 de abril para destinar a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim- ES, especialmente na Paróquia de São José, em Mimoso do Sul.

Confira a nota de Dom Juarez Delorto Sec co, na íntegra:

“Amados presbíteros e diácono, religiosos e religiosas, querido Povo de Deus da Diocese de Caratinga

Saudações e bençãos!

No espírito de Caridade Fraterna, conclamamos a toda Diocese de Caratinga, a se unir em uma rede de solidariedade para com nossos irmãos e irmãs em necessidade do estado do Espírito Santo.

De acordo com informações e notícias dos meios de comunicação social e escutando o clamor do povo capixaba o número de desabrigados no Espírito Santo é muito grande, principalmente na cidade de Mimoso do Sul que está sofrendo as consequências das intensas chuvas e alagamentos que assolaram diversas regiões.

Seguindo o exemplo das primeiras comunidades cristãs, que se uniram em uma grande coleta para socorrer a Igreja de Jerusalém (Cf. I Cor 16, 3), ouvindo o Colégio de Consultores, peço encarecidamente a todas as paróquias que façam a coleta (valor em dinheiro), das celebrações do fim de semana de 14 de abril e tais sejam dedicadas a ajudar nossos irmãos e irmãs que enfrentam as enchentes na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim- ES, especialmente na Paróquia de São José, em Mimoso do Sul.

Solicito, em comunhão com o Colégio de Consultores que as coletas (valores em dinheiro) sejam realizadas para a conta: Favorecido – Mitra Diocesana de Caratinga, Ag. 177-5, Conta Corrente no2137-7 Banco do Brasil, identificando: CAMPANHA DIOCESE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. Solicito que os depósitos sejam feitos até, no máximo o dia 17 de abril, para que possamos direcionar os recursos à respectiva diocese.

“Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois “Deus ama quem dá com alegria” (II Cor 9,7).

Contando com sua comunhão e solidariedade, expresso minha estima e gratidão”.

Caratinga,03 de abril de 2024

Dom Juarez Delorto Secco

Bispo Diocesano