Diocese comunica falecimento de Irmã Graciana

Irmã Maria das Dores Altera dedicou 65 anos ao Instituto das Missionárias Nossa Senhora das Graças e à igreja

CARATINGA- Faleceu na manhã de domingo (19), a irmã Maria das Dores Altera, do Instituto das Missionárias Nossa Senhora das Graças (Irmã Graciana). O corpo foi velado na Casa Central das Irmãs Gracianas, na Rua Coronel Antônio Saturnino, 277, Bairro Esperança, em Caratinga. A celebração ocorreu ontem, seguida do sepultamento no Cemitério São João Batista.

Irmã Maria das Dores Altera nasceu no dia 29 de março de 1940, em Vermelho Novo. Ela é filha de João Altera e Maria José Altera. Entrou para o Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças no ano de 1954, com 14 anos de idade. Fez o noviciado no ano de 1956. Emitiu sua primeira profissão religiosa no dia 28 de janeiro de 1958.

Foram 65 anos de doação ao Instituto e à Igreja, servindo em diversas atividades apostólicas nas paróquias, na cúria diocesana, hospitais, asilos, com crianças.

*Com informações da Diocese