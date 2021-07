Digital influencer Polly Castro participa do “Conectados com Marcy Lopes”

CARATINGA – Poliane Marla Castro, 32 anos, mãe de Ranyara Vitória Castro Silva 12 anos e Vitor Castro Suliman Grudzinski de 15, faz o maior sucesso nas redes sociais como @eapollycastro. Com mais de 31 mil seguidores no Instagram, Polly contou um pouco de sua vida pessoal e ressaltou a causa feminista que defende. “Meu público alvo é formado por mulheres que tenham certa dificuldade com autoestima, que vivem em um relacionamento abusivo. Busco esse público porque são coisas que eu já passei, então tento fazer diferença na vida de alguma uma mulher”, disse.

Quando você começou a trabalhar com as redes sociais?

Então, foi muito natural. Quando comecei não tinha muito ideia onde eu estava indo, sempre fui muito espontânea. E aí fui crescendo nas redes sociais, algumas empresas já foram entrando em contato, pedindo para fazer parceria, chamando para malhar em troca de parcerias, permutas… E foi fluindo muito naturalmente, comecei a ganhar dinheiro no Instagram de dois anos pra cá.

Qual é o seu público-alvo?

Você vive exclusivamente das redes sociais, te dá um bom retorno?

Sim, hoje eu vivo somente da internet, da criação de conteúdo nas minhas redes sociais, Instagram, tik tok e kwai. Então me mantenho só da internet.

Em suas redes sociais, você faz questão de falar da sua altura. Por quê?

Gente, eu tenho que falar da minha altura porque é assim, sou muito pequena, só que na foto tem a questão do ângulo, aí eu fico um mulherão, um ‘loirão’. Aí quando as pessoas me encontram elas têm uma reação diferente, tenho que ficar explicando, não gente… É o ângulo, então coloquei na minha bio no Instagram, 1,48m. Mas mesmo assim quando as pessoas me encontram eu falam: nossa você é menor! Mas gosto de ser baixinha, parece que sou mais novinha, valoriza muito. Mas eu já tive trauma com tamanho, porque eu usava um salto muito grande, mas não fazia diferença nenhuma, hoje em dia não, eu gosto do meu tamanho, da minha altura, eu gosto de tudo em mim, então assim, amo ser pequenina, 1,48 m.

Você filtra o conteúdo que coloca em seu Instagram, ou fala o que vem na cabeça?

Eu sou polêmica, falo tudo que vem à minha cabeça. Exponho a minha opinião mesmo, às vezes tem um retorno bom, às vezes não, pois falo o que vem à minha cabeça, porque sou bem temperamental, o que tiver na hora eu vou e falo, sangue quente, é isso mesmo, bem polêmica mesmo.

Em sua opinião, o que é preciso fazer para elevar a nossa autoestima?

Então, eu já fui uma mulher sem autoestima nenhuma, já passei dois anos sem me olhar no espelho quando eu tive o meu relacionamento abusivo, que acabou com a minha autoestima, ele fazia questão de fazer esse processo, ele conseguia. Então nesses dois anos foi muito ruim para mim, hoje em dia eu não preciso da aprovação de ninguém, do elogio de ninguém, lógico que ganhar elogio e maravilhoso, mas falo pros meus seguidores: ‘manas quando vocês tiverem meio assim, coloca uma calcinha de renda preta, veste um look que você mais gosta, fique na frente do espelho se admirando, filme, tire foto, se admire, porque faz diferença quando vem de você. Então falo com elas: coloque aquela lingerie maravilhosa, fique em frente ao espelho, olhe esse bumbum maravilhoso, independentemente da forma do corpo que você tem. Todas nós somos maravilhosas, quando a gente enxerga a autoestima, fica muito mais leve, e passa isso para outros. Luto isso aí com as meninas, e teve um bom retorno, porque as pessoas falam isso comigo: ‘Polly quando comecei a te seguir, eu me amei mais, agora consigo enxergar porque a gente é perfeito do jeito que a gente é, não existe um padrão, não tem e nunca teve. Tiveram historinhas que havia um padrão. Então eu digo: põe mana aquela calcinha bem pequenininha ou bem grande, do jeito que você gosta, e fala o mulherão que é na frente do espelho, provando pra você mesma, e é isso aí, vamos elevar, pois depende só da gente. Não adianta mil elogios vindo de fora se você não se elogiar.

Você parece ser muito vaidosa, qual é a parte do seu corpo que mais gosta?

Olha, eu gosto muito da minha boca, e sou bem bocuda. E gosto do meu bumbum bastante, mas de mim todinha, tudo faz parte de uma Polly maravilhosa.

Como é sua relação com seus filhos?

Somos três crianças (risos). É uma relação muito boa mesmo, porque a gente consegue conversar como amigos. E como mãe, eu os crio sozinha, faço papel de pai e mãe, então eu tenho que dar educação, e ao mesmo tempo a liberdade deles, de me acharem como amiga, e me contarem o que está acontecendo, ainda mais que eles estão numa fase de transição, na pré-adolescência. A nossa convivência é 100 %, maravilhosa, não tem defeito, eu tenho os melhores filhos do mundo, eles são totalmente companheiros, me respeitam. Deus não deu um pai tão bom pra eles, porque ele não é presente, mas Deus me deu os melhores filhos do mundo, então a minha relação com eles é mais de amigos, somos bem unidos, onde está um, estão os três. Então é assim, se não cabem os três, não cabe nenhum. Dormimos juntos na cama até hoje, outro dia eu mostrei para os meus seguidores que todo toda noite estão os três formiguinhas carregando a cama de solteiro e minha de casal, a gente junta tudo e dormimos nós três todos os dias.

Eles também gostam das redes sociais?

Eles são mais discretos, talvez porque a mãe é muito mais regateira, eles são mais vergonhosos, aos poucos eles estão começando a gravar comigo, mas não é uma coisa que eles gostam, são mais quietinhos, na deles. São mais off, e a mãe mais on. Mas eles estão começando a se interagir um pouco, eles estão meio que se acostumando, leva um tempinho, mas eles gostam sim, não de aparecer, mais para me acompanhar, me ajudando a gravar também. Um dia um amiguinho do meu filho disse que a mãe dele era muito chata, aí meu filho disse assim: ‘cara eu tenho a melhor mãe do mundo, minha mãe é muito legal, vocês não têm ideia, vocês têm que ir lá em casa para conhecer minha mãe’. Aí ele levou os amigos deles lá em casa, brincamos na rua e foi muito legal. Eu enturmo, sou igual uma criança, mas quando eu vejo que uma amizade não é muito sadia, eu corto.

Que tipo de vídeos você mais gosta de fazer para o tik tok?

Então, eu gosto de uma diversidade bem grande. Gosto de vídeos relacionados ao humor, adoro passar uma vergonha na internet, se alguém estiver passando vergonha a Polly está lá, nem que seja lá no fundo do vídeo, pode olhar direitinho que estou lá. E gosto também do vídeo pra falar contra o relacionamento abusivo e sobre a autoestima da mulher. Na verdade não só autoestima da mulher, é de todo mundo, odeio quando a pessoa vira pro outra e fala que ela engordou ou emagreceu. Gente ninguém quer saber a sua opinião, talvez a sua opinião vai fazer a diferença na vida da pessoa de forma negativa, então assim, gosto muito de abordar esses temas.

Certa vez você criou uma vaquinha virtual para colocar silicone nos seios. Como foi isso?

Eu criei a vaquinha porque vi uma menina do Rio de Janeiro que conseguiu. Aí eu pensei: ‘cara vou fazer também, eu tenho esse sonho. Só que assim, pra gente que é mãe solteira, tem aluguel, cuido de dois filhos, não é fácil. Então fui fazer a vaquinha, se cada um doasse um real ou dois reais, na época eu tinha 28 mil seguidores, eu pensei: vai dar R$ 28 mil. Aí pensei assim, primeiro eu tenho que me preparar, e preparar meu psicológico. Fiquei dois meses me preparando, aí falei, estou pronta e soltei a vaquinha. Deu ibope, aí o povo começou falando mal, pois falaram que tem muitas pessoas passando fome e você fica pedindo dinheiro para colocar silicone. Mas expliquei que não era obrigado, muitas pessoas ajudaram e outras não, e agradeço a todo mundo, por mais que a gente acha que está preparada para crítica, a gente não está.

Qual mensagem você deixa para seus seguidores?

Gente eu quero falar pra vocês, principalmente para mulheres, nunca aceite menos o que vocês merecem, se amem mais e se respeitem mais. A partir do momento que você faz tudo por você, se respeite, as pessoas também começam a te respeitar. Já estive no lugar de muitas mulheres que vivem num relacionamento abusivo, eu consegui dar a volta por cima, então vocês também vão. Amo muito vocês, de coração, lindos e maravilhosos, sigam as minhas redes sociais @eapollycastro.

PING – PONG

AMOR – Meus filhos

MÚSICA– Deus me proteja de mim

FILHOS – Tudo pra mim

SONHO – Ser milionária

VIAGEM -Amsterdã

FEMINISMO– Consciência