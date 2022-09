Digital Influencer e empresária participam do Conectados com Marcy Lopes

CARATINGA– A digital influencer Mayra Martins e a empresária Anna Paula de Moraes Campos participaram do programa Conectados com Marcy Lopes dessa semana.

Anna Paula traz uma novidade para Caratinga que é a loja Empório Nature &Vida, que fica na rua Nova, 225. A empresária contou que a loja tem pouco mais de 40 dias, e surgiu com a necessidade que ela notou principalmente das pessoas que são intolerantes ao glúten a lactose, ou possuem algum tipo de restrição alimentar, além da dificuldade dos vegetarianos e veganos de encontrar locais apropriados para fazer uma alimentação saudável. “Notei que Caratinga tinha essa deficiência e passei a estudar mais o mercado, me preparar e por fim consegui tirar do papel e montar a loja, que graças a Deus está indo muito bem”, destacou Anna Paula.

Mayra Martins, que participa do programa pela segunda vez, agora no formato podcast, disse que sua carreira deu uma grande alavancada, e ela trabalha com fotos, provadores e divulgações, em diversas cidades do estado. E como o programa também estava falando de alimentação saudável, a digital influencer disse que procura comer coisas naturais, e apenas no final de semana abre algumas exceções.

Mayra Martins que tem 123 mil seguidores no Instagram “entrou na onda” da Caixa Misteriosa e respondeu perguntas bem divertidas e engraçadas, e claro que a Anna não ficou de fora.

