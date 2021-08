Dificuldade de acesso na Rua Capitão Paiva

De acordo com a Copasa, a obra e a recomposição da rua não são de responsabilidade da Companhia

CARATINGA- Moradores e comerciantes da Rua Capitão Paiva questionam uma obra inacabada, que deixou diversos recortes pelo asfalto e buracos pela via. Eles relatam os transtornos com a dificuldade de acesso e dúvidas sobre a responsabilidade dos reparos.

José Geraldo Mariano, que trabalha em um mototáxi do local, afirma que todos estão sendo bastante afetados. “Demais. Ultimamente, depois que mexeram, essa buracada, para estacionar moto, quase acontecem acidentes, porque os carros vão desviar do buraco e acabam fechando outras pessoas. Está horrível”.

Ele lamenta a falta de respostas e providências para a solução do problema. “Sumiram todo mundo. Não sei se é a Copasa, quem é. Está difícil, muita poeira aqui dentro. Tem que ver o que fazem pela gente, não sabemos onde reclamar, não tem como colocar uma moto. Queria que o responsável olhasse para nós. Essa obra deve terminar só se for dia 30 de fevereiro, essa poeira que levanta até lá na frente parece até estrada de terra. Para nós que trabalhamos com mototáxi, toda hora saem muitas motos, muitas corridas. Fica complicado, precisamos de ajuda”.

A comerciante Maria de Lourdes relata que já são seis meses desde que a obra foi iniciada. “Isso está uma vergonha, não conseguimos trabalhar direito. Muita poeira, água parada nesses buracos, perigoso até Dengue. Está feia a coisa aqui, os comerciantes estão sofrendo muito. Não sabemos de quem é a responsabilidade, estamos sofrendo aqui com esse poeirão todo, ninguém aparece para arrumar. Ficou essa coisa horrorosa, a gente que trabalha, acaba de escovar um cabelo a poeira vem, lava toda hora, mas, não está tendo jeito. Queremos providências, estamos sofrendo bastante”.

Jonas Carlos Pereira, que também atua no Comércio, acrescenta os transtornos enfrentados diariamente. “Estamos sofrendo com essa poeira há mais de 30 dias, não vemos solução nenhuma, ninguém vindo aqui olhar para nós. Fico aqui todo dia tendo que jogar água, gastando dinheiro do meu bolso, água não é barato. Minha loja vive suja, tem que limpar isso aqui três a quatro vezes por dia, que é uma poeira insuportável. As pessoas estão passando mal, gripando, tem vizinho que tem criança em casa, não vejo solução nenhuma”.

Sem respostas, Jonas espera que os reparos sejam efetuados e a via volte à normalidade. “Obra mal feita, porque fizeram o buraco e largaram essa poeirada aqui. Porque não jogaram o asfalto aqui até hoje? Fica essa queda de braço e ninguém resolve nada, um fala que é Copasa, outro fala que é prefeitura e ficamos nessa situação”.

A reportagem fez contato com a Copasa, que informou que a obra e a recomposição da Rua Capitão Paiva “não são de responsabilidade da Companhia”. Já a Prefeitura de Caratinga não respondeu até o fechamento desta edição.