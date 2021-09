Dificuldade de acesso na Rua Capitão Paiva Transtornos continuam. Moradores cobram providências

CARATINGA- No dia 24 de agosto a equipe do DIÁRIO esteve na Rua Capitão Paiva, para mostrar os transtornos enfrentados pelos moradores com uma obra inacabada, que deixou diversos recortes pelo asfalto e buracos pela via. Nesta terça-feira (14), a reportagem esteve novamente no local e a recomposição do asfalto ainda não foi realizada.

Francisco Ferreira, morador das proximidades, enfatiza a dificuldade de acesso e a falta de uma providência. “Muita poeira, buraco. Fizeram um asfalto novo e quebraram. Ficou do jeito que está aí essa situação do acostamento. Não tem jeito nem de estacionar direito, pedra no meio da via. Horrível, solução nenhuma aparece, um joga a culpa no outro e está dessa maneira. Quando vir a chuva, o que vai fazer? Vai dar atoleiro, sem dúvida. Eles não quebraram o asfalto? Não saiu do nosso bolso? A rua quebrada e ninguém faz nada”.

Silvia Boaventura, que reside na Rua Capitão Paiva, classifica a situação como “muito difícil”. “Temos pequenos comércios aqui que estão sofrendo toda esta consequência. O mais grave são as crianças, temos um vizinho que o filho está constantemente no médico devido problemas alérgicos. Nós já fizemos alguns pedidos, nem sequer água eles estão jogando. Está nos trazendo prejuízo e, principalmente, problemas de saúde. Gostaríamos de poder contar com quem é o responsável, para vir nos dar um socorro aqui o mais urgente possível. Foram vários pedidos, já falamos várias vezes, já passou muito tempo”.

Por meio de nota, a Copasa disse que a obra e a recomposição da rua “não são de responsabilidade da Companhia”. Já a Prefeitura de Caratinga, questionada novamente, não respondeu até o fechamento desta edição.