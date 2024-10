Diferença de sete meses de idade define desempate entre candidatos a vereador em Simonésia

SIMONÉSIA – A diferença de idade foi o critério usado para eleger um vereador nas eleições municipais de Simonésia, no último domingo (6). Os dois, registrados no mesmo partido, o PL, tiveram 411 votos.

Deusdete Souza, de 48 anos, nascida em 20 de julho de 1976, garantiu a vaga. Ela superou Adilson Valeriano, o ‘Vei da Oficina’, de 47 anos, nascido em 2 de março de 1977, por apenas sete meses de diferença.

O critério de desempate seguiu o estabelecido pelas regras do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) , que define a idade dos candidatos como o primeiro item a ser avaliado para definir quem vence o pleito.

Esse critério considera que o candidato mais velho, por conta de sua maior experiência de vida, teria uma vantagem nesse tipo de situação. Ironicamente, o candidato que usa ‘Vei’ no nome político é o mais novo e ficou de fora.

Representatividade feminina

Outro destaque das eleições em Simonésia foi a expressiva participação feminina, tanto no Executivo quanto no Legislativo.

A prefeita Marinalva (PL), que começou a vida política como vereadora, agora vai para o quarto mandato no comando do executivo.

E na Câmara Municipal, seis mulheres vão assumir o cargo na casa legislativa em janeiro de 2025. Mais da metade das 11 cadeiras parlamentares.

Por João Vitor Nunes, Cristiane Rodrigues, g1 Vales de Minas Gerais