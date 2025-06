Diesel 15% mais barato a 10 km de Caratinga

CARATINGA/SANTA RITA DE MINAS – O preço do Diesel S10, combustível essencial para as atividades agrícolas, tem se mostrado mais vantajoso em Santa Rita de Minas do que em Caratinga. Essa diferença de 15% tem motivado muitos cafeicultores da região de Caratinga a se deslocarem até Santa Rita de Minas para abastecer, buscando economia em seus custos de produção. Caminhoneiros têm feito o mesmo e comprado este combustível na cidade vizinha

No Posto Ale, em Santa Rita de Minas, o litro do Diesel S10 é comercializado a R$ 5,69, enquanto no Posto Tonton, também em Santa Rita, o valor é de R$ 5,75. Em Caratinga, a maioria dos postos cobra valores significativamente maiores, variando entre R$ 5,99 e R$ 6,59 o litro.

Esse cenário faz com que produtores rurais avaliem com atenção o custo-benefício do deslocamento até a cidade vizinha para abastecer, mesmo considerando o gasto com transporte. Para os cafeicultores, a economia pode representar um importante alívio nas finanças da lavoura, especialmente em um momento em que os preços dos insumos agrícolas têm se mantido altos.

A seguir, confira a tabela comparativa dos preços do Diesel S10 e de outros combustíveis em postos selecionados de Santa Rita de Minas e Caratinga:

Posto / Localização Gasolina Comum (R$) Etanol (R$) Diesel Comum (R$) Diesel S10 (R$) Santa Rita de Minas Alê 6,09 4,29 5,59 5,69 Tonton 6,09 4,29 — 5,75 Caratinga Center Posto (Centro) 6,19 (comum/aditivada) 4,35 — — Itaúna VI (Limoeiro) 6,29 / 6,39 4,39 — — São Rafael (Limoeiro) 6,29 / 6,49 4,39 6,19 6,29 Diamante – MG 329 6,19 4,29 5,89 5,99 Petrobras (Frical) 6,29 / 6,39 4,39 6,09 6,19 Posto Caratinga 6,15 4,39 5,89 5,99 Maluquinho 6,14 4,27 — 6,17 Mineirão 6,19 / 6,39 4,39 5,99 6,09 Boa Estrela — 4,49 — 6,59 Itaúna I (Bairro das Graças) 6,29 / 6,39 4,39 6,29 6,39 JAHH (Dário Grossi) 6,39 4,55 6,19 6,29 Posto do Irmão 6,18 / 6,18 4,38 5,98 6,08 Atlanta (Dário Grossi) 6,19 / 6,39 4,39 5,99 6,09 Posto Zacarias 6,19 4,39 5,89 5,99 Ale (Salatiel) 6,15 4,39 5,89 5,99

Fonte: Pesquisa realizada em postos de Santa Rita de Minas e Caratinga (12 e 13 junho de 2025)

Deslocamento compensa para produtores

Produtores que atuam na região de Caratinga relatam que, apesar do custo do deslocamento até Santa Rita de Minas, a diferença no preço do Diesel S10 pode resultar em economia significativa, principalmente para quem consome grandes volumes do combustível em suas máquinas e veículos.

Além do preço mais competitivo, a oferta estável do combustível em Santa Rita tem reforçado a tendência. “Vale a pena a viagem para abastecer lá, porque a economia no litro acaba fazendo diferença no final do mês”, comenta um cafeicultor local.

Esse cenário não é exclusividade dos cafeicultores. Caminhoneiros que fazem transporte na região também têm se deslocado até Santa Rita de Minas para abastecer, atraídos pelos preços mais baixos do Diesel S10. “A diferença no preço faz valer a pena rodar um pouco mais. Com o valor do combustível nas alturas, economizar no litro faz uma grande diferença no bolso”, afirma um caminhoneiro.

Com o combustível pesando cada vez mais no custo da produção agrícola, a busca por alternativas econômicas é uma estratégia crescente entre os produtores da região.

