Diego Oliveira faz balanço de ações na pasta da Educação

CARATINGA- Em 2013, ao assumir o cargo de vereador, Diego Oliveira defendeu a implementação de políticas públicas no âmbito educacional. Em 2014, participou ativamente da formulação do documento Plano Municipal de Educação (PME), que estabelece metas para que a garantia do direito à educação de qualidade avance no município, no período de 2015-2025.

Em 2016 foi reeleito ao cargo de vereador, dando continuidade no cumprimento das metas do PME, atuando como membro da Comissão que está à frente de defender a reformulação do Estatuto dos Profissionais da Educação Básica Pública Municipal, que institui o respectivo Plano de Carreira, Quadro de Cargos e Funções.

Todo este engajamento na área educacional chamou atenção do executivo e no dia 3 de setembro de 2019, Diego Oliveira foi nomeado secretário de Educação, Cultura e Esporte. Pouco mais de quatro meses à frente da pasta, ele faz um balanço positivo das ações desenvolvidas, em entrevista ao DIÁRIO.

MUDANÇAS

Conforme Diego, ao assumir a pasta da Educação, ele procurou dar andamento aos projetos e também implementar algumas mudanças, dentre elas, aproximar os servidores ao gabinete da secretaria. “Entrei com essa visão política da minha parte, vereador pelo segundo mandato, aceitamos o convite e a confiança do Dr. Welington e percebemos que deveríamos dar sequência ao que já estava acontecendo, mas entendendo que precisávamos fazer algumas mudanças. Uma delas é ter mais acesso a todos os profissionais da Educação, percebi que nossos profissionais precisam é ser mais valorizadas, tenho percorrido de fato as escolas”.

Outra questão avaliada pelo secretário está relacionada ao processo de designação. Datas e exames médicos exigidos passaram por reformulações. “Era um anseio que a chamada fosse em dezembro e assim nós fizemos nos dias 17, 18 e 19, para que as pessoas pudessem ter a tranquilidade de viajar já sabendo se pegaria ou não o contrato. Deixamos de exigir na chamada os exames, por entender que não pode haver um comércio, dispensamos, só iriam fazer os exames aqueles que de fato pegaram a chamada. A partir de janeiro, fevereiro e os meses seguintes, qualquer chamada que precisar ser feita para qualquer cargo que tiver vago, o exame não é obrigatório, mas, lógico que pode contar como critério de desempate. Aumentamos o período de validade dos exames, entendendo que precisaríamos valorizar para que as pessoas não ficassem gastando muito durante o ano na questão dos exames. Os exames que eram três meses, nós passamos para seis meses e o raio-X para um ano, até por questões também de conversas com médicos”.

O investimento na infraestrutura das escolas e creches também tem sido realizado pelo executivo, como frisa Diego. “Estamos fazendo de tudo para valorizar os nossos profissionais de Educação. Agora, no recesso letivo, nós estamos fazendo as reformas que entendemos que precisam ser feitas. Não vamos atingir todas as nossas escolas, porque temos 45, desde escola e creche. Então não conseguimos nesse período curto fazer todas as reformas, mas estamos fazendo aquelas que entendemos ser emergenciais, principalmente, em escolas e creches que precisamos aumentar o número, haja vista a demanda das nossas crianças. Estamos fazendo ampliação de salas, no distrito de Sapucaia alugamos um galpão e estamos fazendo uma escola mesmo, com oito salas, inclusive a intenção do município é abrir lá uma creche; a princípio só escola, mas partir do momento que ela começar a funcionar vamos ver a demanda existente”.

O secretário de Educação também apresenta suas metas para 2020, dentre elas, a capacitação dos profissionais. “Uma coisa que temos entendido, as nossas coordenadoras pedagógicas que davam cursos, vamos contratar uma empresa específica para investir nos nossos profissionais, na questão da capacitação”.

De acordo com Diego, mudanças no estatuto também estão sendo estudadas e projetadas pela pasta, com objetivo de valorização profissional. “O governo inclusive federal e estadual caminha no sentido de cortar direitos e a gente talvez espere um pouco mais na questão do estatuto, mas estamos já finalizando um projeto de lei à parte para que possamos enquadrar as nossas monitoras, para que elas possam ser de fato professoras de Educação Infantil. E nesse sentido lembrar que isso já é uma exigência do Ministério da Educação, na Lei de Diretrizes Básicas por entender, por entender que a creche que funciona as crianças de 0 a 3 anos, têm sim a necessidade da questão pedagógica. Então, nós estamos fazendo de tudo para valorizarmos os nossos profissionais, quer seja os profissionais da Educação, mas, também as nossas crianças, sobretudo, também os pais e os responsáveis, entendendo que somos uma engrenagem que todos caminham de forma conjunta”.

MENSAGEM

Diego tem uma trajetória acadêmica e profissional atrelada à Educação, Segurança Pública e Política. Ele acredita que toda esta experiência tem contribuído no desenvolvimento das ações à frente da pasta. “Acredito e Deus tem honrado, as pessoas têm elogiado isso. É até uma forma o Dr. Welington me trazer para a Secretaria, esse ponto de vista político, não politiqueiro, porque em todos os ambientes fazemos política, mas é um olhar mais sensível. E o compromisso de quem detém um mandato político, que é no meu caso, é obrigação maior porque vivemos da opinião pública, então, de fato, temos que estar mais sensíveis, mais próximos à população e ouvindo. Aqui tenho dito para as diretoras e coordenadoras pedagógicas que não podemos tomar nenhuma decisão que a gente não as ouça. Se eu for tomar uma decisão numa escola, tenho que ir lá, ouvir esses profissionais, ou seja, estar fazendo de fato uma gestão participativa, não só o discurso polido, mas atrelado também ao testemunho”.

O secretário de Educação finaliza deixando sua mensagem, uma vez que o ano letivo 2020 começa em breve. “A comunidade escolar pode ficar tranquila que vamos valorizar de fato para que possamos por entender que a Educação não muda o mundo, mas muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Investir em Educação, esse é o caminho e a mensagem que passo para todos aqueles que estão envolvidos”.