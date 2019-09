Diego Oliveira é o novo secretário de Educação

Suplente Expedito assumirá o cargo de vereador

CARATINGA – O vereador Diego de Oliveira Silva é o novo secretário de Educação de Caratinga. O decreto 184/2019 foi publicado na tarde desta terça-feira (3) no Diário Eletrônico da prefeitura de Caratinga, nomeando o vereador como secretário de Educação, Cultura e Esporte.

Diego, que pertence ao PSD (Partido Social Democrático), foi vereador por dois mandatos seguidos e líder de governo do prefeito Welington Moreira.

Diego é a quarta pessoa que assume esta pasta na administração Dr. Welington. Marlete Pereira foi a primeira secretária de Educação; em seguida a pasta foi assumida pela professora Lara Cristina Maia Rodrigues Ferreira, e por último de forma interina Dilma Lopes, que também é secretária de Administração.

EXPEDITO ENTRA NO LUGAR DE DIEGO

No lugar de Diego, entra o seu suplente Expedito José de Souza, 51 anos, do Democratas, que obteve 318 votos nas última eleições municipais.

Expedito é casado, tem dois filhos e dois netos. Ele reside no Bairro Santa Cruz e atualmente trabalha na Secretaria de Obras.

Em conversa com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, por telefone, Expedito disse que seu objetivo é defender o direito do cidadão e trabalhar em prol de toda comunidade. “Quero assinar projetos para o benefício de todos e não apenas de um grupo ou de um vereador”, afirmou Expedito.