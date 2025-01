Dias quentes, consumo eficiente: como economizar energia no verão

Dicas práticas ajudam a economizar energia mesmo nos dias de calor intenso e evitar surpresas na fatura

DA REDAÇÃO – Com o verão e temperaturas batendo recordes em todo o planeta, é essencial adotar práticas conscientes para evitar aumentos excessivos na conta de energia, evitar sobrecargas no sistema e reduzir desperdícios, colaborando para um futuro mais sustentável

O valor da conta de energia está diretamente relacionado aos hábitos de consumo e à eficiência dos equipamentos utilizados. Adquirir eletrodomésticos com o selo Procel, que atesta alta eficiência energética, é uma das primeiras medidas para garantir o menor consumo possível.

É muito importante observar o selo de eficiência no momento da compra. Além disso, a mudança de hábitos é fundamental para a redução do consumo de energia. Com as temperaturas mais altas, há um aumento no consumo de energia, pois vai exigir mais dos equipamentos quando comparado a dias com as temperaturas frias. As pessoas passam a utilizar mais os ventiladores por conta do calor, além de outros equipamentos como ar-condicionado e geladeiras”, afirma Pedro Lins, especialista em eficiência energética da Energisa.

Outro fator que pode influenciar muito nas contas de energia são as condições meteorológicas. O regime de secas e de chuvas tanto pode impactar a fonte de energia usada na geração (acionando as bandeiras tarifárias amarela e vermelha), como causar danos nas redes de transmissão e distribuição. A Energisa trabalha de forma continuada com um sistema de monitoramento meteorológico para poder se prevenir, alertar seus usuários e reestabelecer o mais prontamente a distribuição de energia elétrica.

O Grupo utiliza um sistema de monitoramento meteorológico contínuo, em parceria com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), para se prevenir, alertar os usuários e agilizar o restabelecimento da energia em casos de interrupção. A meteorologista Ana Paula Paes, do Grupo Storm, consultoria parceira da Energisa, destaca o papel do monitoramento: “Realizamos um monitoramento em tempo real, identificando áreas de chuva e descargas atmosféricas. Além disso, enviamos previsões automáticas e análises diárias para o Centro de Operações Integradas (COI), com o objetivo de antecipar eventos climáticos severos. Se tivermos um alerta vermelho, o COI mobiliza tanto com as equipes da Energisa quanto as prefeituras e defesas civis, para que todos estejam prontos para o que pode vir a ocorrer”, contou Ana Paula.

Conforme Ana Paula, essas previsões e alertas ajudam a empresa e seus usuários a se prepararem em caso de descargas elétricas que interrompem a distribuição e às chuvas e ventos intensos que podem derrubar árvores e criar problemas mais graves.

Todo o Brasil tem vivido e sentido na pele as condições meteorológicas extremas. Estudos do INPE apontam que a ocorrência de ondas de calor quadruplicou nos últimos 30 anos, tornando esses eventos climáticos mais recorrentes e perigosos.

Com o calor excessivo, a tendência é um aumento do uso de eletrodomésticos e, consequentemente, das contas de energia. Por isso, a Energisa traz algumas dicas para o uso da energia de forma eficiente e econômica:

Ar-condicionado: Mantenha a temperatura em 23 ºC e limpe os filtros semanalmente. Isso pode gerar uma economia de até 50%.

Instalações elétricas: Evite emendas e instalações inadequadas, que podem causar sobrecarga e aumentar o consumo.

Stand-by: Desligue os aparelhos eletrônicos da tomada em vez de deixá-los em stand-by, o que gera uma economia de mais de 12%.

Chuveiro elétrico: Utilize a posição “verão” para reduzir o consumo em até 30%.

Geladeira: Posicione-a em local ventilado, longe do fogão, e mantenha-a limpa.

Carregadores: Carregue os celulares durante o dia, evitando deixá-los carregando durante a noite.

Plantas: Utilize plantas para refrescar o ambiente naturalmente.

Lâmpadas LED: Dê preferência a lâmpadas LED, que consomem até 80% menos energia do que as lâmpadas convencionais.

Monitoramento: Acompanhe o histórico de consumo na conta de energia para identificar os meses de maior gasto.