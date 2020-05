Dias de pandemia, laços virtuais

Internautas homenageiam suas mães por meio de mensagens encaminhadas ao DIÁRIO

CARATINGA- A data do Dia das Mães sempre é celebrada com grandes comemorações, almoços com a mesa cercada de filhos netos, muitos abraços e carinho. Porém, este ano, a recomendação é de cautela para estas reuniões familiares, pois devido aos casos de covid-19 a palavra de ordem é isolamento social.

Conforme a pneumologista Maria José Ligeiro, ainda não é possível afirmar que a doença esteja em fase de declínio. Por isso é preciso cautela neste momento. “Tem muitos relatos de muitas famílias que fizeram encontros, reuniões, mesmo pequenas, com 10/15 pessoas. Pessoas que às vezes vieram de velório, foram visitar em velório e foram contaminadas, acabaram levando a doença para dentro do seio familiar. Então, é muito difícil colocarmos uma posição para todo mundo, mas há de se ter um critério em avaliar se compensa você abrir mão da sua tranquilidade, de pensar que não está doente, que provavelmente não vá passar essa doença para seus familiares mais idosos e de repente evitar uma tragédia maior. Ou não abrir mão desse momento agora que é o Dia das Mães indo pelo menos visitar a mãe de longe”.

A recomendação da profissional é que, na medida do possível, todos tenham prudência na tomada de decisões sobre as comemorações do dia de hoje. “As pessoas que estão isoladas, que são a população mais vulnerável, existe um motivo específico para que isso aconteça. É necessário que essas pessoas neste momento não se contaminem para evitar justamente um acúmulo de pessoas com maior gravidade no nosso sistema de saúde, que já não é tão bem estruturado assim, já não tem tanta facilidade para vaga no estado de Minas Gerais, como já sabemos. Se você tiver como não entrar em contato ou se entrar em contato, seja mais distante dos seus familiares mais idosos. Talvez essa seja a opção agora para evitar, posteriormente, uma tragédia maior, um acometimento desses familiares por outras doenças”.

Maria José frisa que que muitas pessoas que se contaminaram, contraíram o covid-19 em outros locais e acabam levando o vírus para dentro de casa. “Achamos assim: ‘Meu filho vem me visitar, mas ele não está sentindo nada’. Mas, é justamente esse que não está sentindo nada, que transmite a doença para outra pessoa que é mais vulnerável. O fato de não estar sentindo nada, estar assintomático, não significa que ele está livre da infecção, porque na maioria dos locais aqui perto da nossa cidade, essas pessoas já estão tendo contaminação comunitária, vinda de lugares que não sabemos exatamente onde se infectaram”.

O recomendado segue sendo manter o distanciamento e utilizar, possivelmente, os recursos virtuais para o contato. “Muito cuidado nessa avaliação, já ficamos esse tempo todo afastados e talvez mais uma semana ou duas, não vai fazer diferença nesse momento. Talvez essa visita pode ser programada para daqui uns 20 ou 30 dias, quando a situação já tiver um pouco mais esclarecida. Por enquanto a recomendação é não estar em contato íntimo ou próximo das pessoas, cada um no seu lar, comemorando de uma forma, dessa vez, diferente”.

Dias de pandemia, laços virtuais. Com a missão de ajudar alguns filhos a homenagear as suas mães nesta data, o DIÁRIO recebeu algumas mensagens de internautas, que são reproduzidos nesta reportagem:

“Mãe, quem me dera pudesse te visitar aí no céu, mais dois anos sem você, minha eterna rainha”

De Robberthar Emanuelly para a mãe Silvanir Rodrigues (em memória)

“Obrigada por todas as palavras de amor, as conversas as orações e o carinho. Te amo, mãe”.

De Sulamita Ferreira para a mãe Maria das Graças Ferreira

“Mãe, obrigado por sempre cuidar de mim e meus irmãos. Que Deus te abençoe sempre!”

De Fabiano Lopes para a mãe Creuza Aniceto de Souza

“Eu sou a filha mais feliz do mundo, pois minha mãe está viva. Amor, sem limite”

De Ana Paula Souza para a mãe Maurina Souza

“Mãe. Te amo! Obrigada por tudo que a senhora faz por nós”

De Diandra Nogueira para a mãe Maria Izabel Nogueira Ramos

“Maria Roel, você é nosso exemplo de coragem, dedicação e fé. Te amo. Feliz Dia das Mães”

De Marilene Roel para a mãe Maria Roel

“Mãe, obrigada por existir em minha vida. Te amo”

De Andrea Martins para a mãe Maurícia Martins de Oliveira Januário