DIÁRIO WEB

Atitude desnecessária

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez uma publicação em sua rede social que deu mais um problema junto à representação chinesa no Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro já tinha feito algo no mesmo sentido. O texto de Weintraub imitava a fala do personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, que, ao falar, troca a letra “R” pela “L”. O ministro ridicularizou o fato de alguns chineses, quando falam português, efetuarem a mesma troca de letras. Na postagem, Weintraub insinuou que a China vai sair “relativamente fortalecida” da crise do coronavírus e que isso condiz com os planos do país de “dominar o mundo”. Disse ainda que haveria, no Brasil, parceiros dos chineses nesse objetivo.

“Geopolíticamente [sic], quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível do Cebolinha paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?”, escreveu Weintraub. Para ilustrar a postagem, ele publicou ainda uma foto de uma capa de um gibi da Turma da Mônica, que mostra os personagens na China. Diante da situação, o Weintraub apagou a postagem e disse que não é racista.

Convenhamos, atitude pra lá de desnecessária do ministro da Educação. Não custa lembrar que a China hoje é a maior parceira comercial do Brasil. Desde 2009, o país asiático tomou esta posição dos EUA. Como o senhor ministro já escreveu em outra ocasião, ‘imprecionante’.

FISCALIZAÇÃO

A atuação do Ministério Público em parceria com a Polícia Civil e Procon para fiscalização de estabelecimentos com o fim de investigar a prática abusiva de aumento de preços nos estabelecimentos sem a justa causa, repercutiu nas redes sociais do DIÁRIO. Internautas de toda a região pediram uma visita da equipe em seus respectivos municípios, além de outras sugestões.

Saúde em foco

Os assuntos de saúde dominaram as plataformas do DIÁRIO neste final de semana. Orientações com a médica Marina Moura, ginecologista e obstetra, sobre endometriose e a entrevista com o pneumologista e imunologista Getúlio Bramusse a respeito do coronavírus, trouxeram informações importantes. Falar sobre saúde é fundamental!