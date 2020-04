DIÁRIO WEB

NEGATIVO

O resultado do exame da paciente que residia em Santa Bárbara do Leste e evoluiu a óbito, apresentou resultado NÃO DETECTÁVEL para Coronavírus (COVID-19). Os internautas se mostraram mais aliviados de acordo com os comentários nas redes sociais.

TESTES RÁPIDOS

A Prefeitura de Caratinga informou que o município passa a contar com testes rápidos para diagnóstico do Coronavírus em casos suspeitos. Falta ainda saber quantos testes foram adquiridos.

‘Este vírus estará conosco por um longo tempo’, alerta diretor da OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta quarta-feira (22) que a maioria dos países ainda está na fase inicial da pandemia do novo coronavírus – e que ela ainda deve durar “um longo tempo”. “Não se enganem: temos um longo caminho a percorrer. Este vírus estará conosco por um longo tempo”, alertou Tedros. Com essa declaração, o melhor que a população pode fazer é continuar com o isolamento social e demais cuidados.