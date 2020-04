DIÁRIO WEB

MAU EXEMPLO

Em cerimônia da posse de Teich, nesta sexta-feira (17), convidados ignoram máscaras, se abraçaram e ficaram próximos uns dos outros. A rotina no Planalto foi alterada desde que a pandemia do novo coronavírus se impôs no país. Eventos com a presença de convidados não ocorriam por causa das precauções com a doença. Na cerimônia de posse, no entanto, aproximadamente 50 pessoas estavam na plateia em cadeiras espaçadas. Nenhum dos ministros usava máscaras para se proteger. Ao fim da cerimônia, houve aglomeração, principalmente nos cumprimentos a Teich e Bolsonaro. É o famoso “faça o que digo, mas não faça o que faço”.

MAIS ACESSADAS

Confira as matérias mais acessadas no período entre 10 e 16 de abril:

-Páscoa com benção em carreata

-Ibra e Faveni doam mais de 400 cestas básicas para projeto da Igreja Adventista

-Assaltantes invadem mercearia em Imbé de Minas

-Polícia Militar apreende drogas e celular de autor de homicídio

-Inhapim realiza audiência criminal por videoconferência