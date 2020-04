DIÁRIO WEB

Morte por suspeita para Covid-19

Uma paciente de 64 anos, que residia no município de Santa Bárbara do Leste e tinha suspeita de Covid-19, faleceu nesta última quinta-feira (17) no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). O hospital afirma que apesar de ter acolhido a paciente com suspeita do vírus, o quadro clínico “não era compatível”. O assunto rendeu comentários nas redes sociais, principalmente quanto à demora do exame.

Barreiras sanitárias em Caratinga

A Secretaria de Saúde deu início nesta sexta-feira (17) e segue hoje com a chamada Barreira Sanitária, que visa instruir os motoristas vindos de cidades que possuem casos confirmados de coronavírus, sobre a importância da adoção de medidas de prevenção. Na ocasião, o motorista preenche um questionário e passa por uma avaliação prévia. Caso relate algum sintoma pertinente ao Covid-19, será direcionado para atendimento médico.

“Foco nas pessoas”

O novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Teich, tomou posse nesta sexta-feira (17) em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O ministro afirmou que terá “foco nas pessoas” e que fará um trabalho de parceria com estados e municípios para conter o coronavírus.

Teich substituiu o agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que se desgastou com o presidente por causa das estratégias adotadas contra a pandemia. Até esta quinta-feira (16), o Brasil já havia confirmado 30.891casos da Covid-19 (doença causada pelo vírus) e 1.952 mortes. Tomara que continue dando certo, pois Mandetta foi muito elogiado pela forma como estava conduzindo o enfrentamento da pandemia.