DIÁRIO WEB

Pedra cantada

Depois da entrevista de quarta-feira (15), ficou claro que Luiz Henrique Mandetta iria deixa o ministério da Saúde. Ontem, em sua conta oficial no Twitter, ele anunciou sua demissão pelo presidente Jair Bolsonaro. Na publicação, Mandetta agradeceu pelo tempo à frente da pasta. “Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar.”

Ele também agradeceu os gestores que compunham a direção do ministério. “Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país”.

Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro já vinham divergindo sobre os caminhos para o combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19). O ministro se alinhava às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) pela adoção de um isolamento social mais forte, enquanto o presidente vinha defendendo a abertura do comércio como forma de evitar impactos na economia.

Na tarde de ontem foi anunciado o nome do novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Teich. Em artigo publicado no começo deste mês, Teich defendeu que as pessoas ficassem em casa, com exceção de quem presta os serviços essenciais. “A opção pelo isolamento horizontal, onde toda a população que não executa atividades essenciais precisa seguir medidas de distanciamento social, é a melhor estratégia no momento”.

Sem reuniões

A Câmara de Caratinga segue sem reuniões presenciais desde o início da pandemia de coronavírus. E as sessões online também não estão nos planos do legislativo, como afirmou o presidente da Câmara Paulo Barbosa Marques justificando que não estão tendo votações do executivo que precisam passar pelo legislativo e os projetos dos vereadores são assuntos que podem esperar passar esse período enfrentado por todo o mundo. Pelo visto, a declaração pegou mal e os internautas comentaram esta questão. Será que os vereadores não têm assunto para discutir no plenário?