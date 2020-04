DIÁRIO WEB

ÔNIBUS INTERCEPTADO

Renderam muitos comentários a notícia a respeito do ônibus da viação Presidente que saiu de Caratinga, e foi interceptado por agentes de trânsito na tarde desta quarta-feira (8) na Avenida Antônio Carlos, na Região da Pampulha. Passageiros se revoltaram com o bloqueio. O coletivo foi parado na altura do viaduto São Francisco, sentido Centro da capital mineira.

Foi publicado nesta semana o decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil que determina a proibição da circulação no território do Município de Belo Horizonte de transporte público coletivo oriundo de municípios que interromperem as medidas de isolamento social.

SUSPENSO POR 15 DIAS

A prefeitura fez alterações em decreto e academias devem permanecer fechadas. Bares, restaurantes e lanchonetes devem funcionar somente em delivery nos próximos 15 dias. Tem gente sem saber se fecha, ou se abre.

E AGORA?

O presidente Bolsonaro decidiu “tirar das suas costas” a responsabilidade dos brasileiros voltarem ao trabalho e jogou o peso para cima dos governadores. “Tenho certeza de que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar. Está sempre foi minha orientação a todos os ministros, observadas as normas do Ministério da Saúde”, disse o presidente no pronunciamento. E agora, a quem obedecer? Pelo visto o presidente decidiu ficar em cima do muro.