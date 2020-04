DIÁRIO WEB

Aglomerações

Aglomerações continuam sendo o ponto central de debate nas redes sociais do DIÁRIO. Após a grande repercussão da reportagem divulgada no dia 6 de abril, em que registramos filas enormes em bancos e lotéricas, a cena se repetiu ontem, na Caixa Econômica Federal com fila contornando em direção ao calçadão. A Prefeitura de Caratinga fez o alerta em carro de som: “Evite aglomerações”. Mas, com o anúncio do auxílio emergencial pelo Governo Federal, a tendência é que esse grande número de pessoas nas ruas persista por mais algum tempo.

Feirinha Online

Outra ação que repercutiu foi a Feirinha Online, projeto que tem permitido que os feirantes continuem comercializando suas mercadorias em meio à pandemia, uma vez que não podem mais ficar instalados na Praça da Estação este período. A ação rendeu elogios à diretora de Abastecimento Renata Pena e à presidente da Associação dos Feirantes Simone Lisboa.

Colômbia

A prefeitura de Tuchín, em Córdoba, na Colômbia, tomou uma atitude radical como punição às pessoas que insistem em descumprir a quarentena iniciada na cidade por causa do covid-19. Desde a última semana, os guardas das cidades começaram a prender pelos pés quem desobedece o isolamento social sem necessidade. Foram muitas reações na web diante dessa atitude, alguns levaram em tom irônico, mais muitos usaram palavras como tortura e ditadura.