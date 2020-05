DIÁRIO WEB

Depoimento

De acordo com reportado do jornal Correio Braziliense, a empresária de Palmas (TO) filmada agredindo um grupo de enfermeiros na Praça dos Três Poderes prestou depoimento ontem, na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central de Brasília).

Usando máscara e óculos escuros, ela chegou à delegacia acompanhada dos advogados cerca de 20 minutos antes do horário marcado para o depoimento, às 12h, e não falou com a imprensa.

Ela é acusada de agredir verbalmente participantes de um ato em homenagem às vítimas de covid-19, em 1º de maio, Dia do Trabalhador. Após a confusão, com o auxílio das instituições de enfermagem, alguns manifestantes registraram o boletim de ocorrência relatando as agressões. Desde então, a polícia vem colhendo os depoimentos das vítimas e agressores – dois homens também são acusados da agressão, até mesmo física.