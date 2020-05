DIÁRIO WEB

Morre Florian Schneider

Foi anunciada ontem a morte Florian Schneider, que ajudou a fundar o grupo alemão pioneiro da música eletrônica Kraftwerk. Ele morreu de câncer aos 73 anos, informou a gravadora Sony, de acordo com a agência Associated Press. Um colaborador do músico disse ao jornal britânico “The Guardian” que ele morreu há uma semana, mas a informação só foi revelada nesta quarta-feira (6).

Schneider formou o Kraftwerk com Ralf Hutter em 1970. O grupo e projeto multimídia usava dispositivos caseiros e personalizados para criar batidas eletrônicas. Suas experimentações inspiraram várias gerações de músicos de diferentes gêneros, incluindo o rock e o rap. Entre os astros que reconheciam a influência do grupo, está David Bowie. Seu álbum “Heroes”, de 1977, tem uma faixa instrumental chamada “V-2 Schneider”, em homenagem ao músico.

Schneider tocou vários instrumentos e lançou dez álbuns de estúdio com o grupo, incluindo o aclamado “Autobahn”, de 1974.

Ele deixou o Kraftwerk em 2008, depois de quatro décadas. Em 2014, o grupo ganhou um Grammy pelo conjunto da obra.

Para ter a dimensão do que representa o Kraftwerk, a banda é considerada como os Beatles da música eletrônica.

RIP, Florian.

Nathan Vieira

O violonista e cantor caratinguense Nathan Vieira trouxe aos caratinguenses uma inovação com o lançamento de CD virtual no período da quarentena. “Quarantine song’s” tem no repertório, Nathan interpretando canções de compositores como Flávio Venturini, Renato Russo, Elvis Presley e ainda uma faixa bônus com a participação especial de Paulinho Pedra Azul, sendo assim um CD que inclui MPB e o bom Rock n’roll. O público agradece:

Covid-19

A confirmação de outros três casos de covid-19 em Caratinga deixou a população em alerta. Alguns internautas comentaram nas redes sociais a necessidade de reforçar as medidas de higienização, além de agradecer à imprensa pela cobertura dos fatos relacionados ao Coronavírus.