DIÁRIO WEB

EUA x China

Em matéria publicada nesta segunda-feira (4), o jornal inglês The Guardian diz em reportagem que “EUA usam coronavírus para desafiar o poder do partido comunista chinês”. O subtítulo fala: “Administração Trump retrata crise como exemplo de perigo que a liderança de Pequim representa para a China e o mundo”.

A matéria diz que “a crescente escalada entre Washington e Pequim sobre a culpa pela pandemia de coronavírus está rapidamente se tornando uma batalha pela legitimidade do partido comunista chinês, aumentando as apostas em um relacionamento já difícil. Ao castigar Pequim por sua incapacidade de conter o surto, altos funcionários do governo Trump se esforçaram para retratar a crise como uma ilustração mortal da ameaça que o governo do partido comunista coloca ao povo chinês – e ao mundo além”.

Agressão a jornalistas

O absurdo ocorrido neste domingo (3) durante uma manifestação ocorrida em Brasília foi tema de reportagem no site da revista Exame. “PGR pede investigação sobre agressões a jornalistas em ato no Planalto”, diz a manchete.

De acordo com a matéria, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Ministério Público do Distrito Federal que apure agressões sofridas por jornalistas durante manifestação realizada no domingo em frente ao Palácio do Planalto, segundo ofício encaminhado à procuradora-geral de Justiça do Ministério Público local, Fabiana Costa Oliveira Barreto.

O ato, em que novamente manifestantes defenderam bandeiras antidemocráticas como fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, foi acompanhado em um dado momento pelo presidente. Jair Bolsonaro. Ele conversou com manifestantes e desceu a rampa do Planalto.

Primeiro caso de coronavírus em Caratinga

A secretária de Saúde, Jaqueline Marli se pronunciou no último sábado (2), sobre o primeiro caso de coronavírus em Caratinga. Trata-se de um homem de 31 anos, que é motorista de ambulância de uma empresa privada. A entrevista rendeu muitos comentários nas redes sociais.